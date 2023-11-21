Скачок в будущее. Португалия первой на Земле прожила 6 дней на возобновляемых источниках энергии

В результате страна произвела больше возобновляемой энергии, чем было потреблено населением и промышленностью в течение 149 часов.

В условиях климатического кризиса, когда ученые то и дело предупреждают о необходимости сокращения потребления и добычи ископаемого топлива и перехода на альтернативные "зеленые" источники энергии. Более того, на прошлой неделе ученые зафиксировали, что средняя температура Земли впервые превысила допустимый порог в 2 градуса по Цельсию в сравнении с доиндустриальным уровнем — последствия будут катастрофическими, пишет IFLScience.

В то время как некоторые страны неустанно выкачивают нефть из недр планеты, другие пытаются перейти исключительно на возобновляемые источники энергии. Одной из таких стран стала Португалия, которой удалось установить новый мировой рекорд: страна 6 дней, или 149 часов, прожила, используя исключительно возобновляемую энергию.

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Этот эксперимент был проведен в период с 4 часов утра (по местному времени) 31 октября по 9 часов утра 6 ноября. В общей сложности Португалия использовала лишь возобновляемую энергию 149 часов, побив свой собственный рекорд, установленный в 2019 году — 131 час.

За 149 часов Португалия произвела 1102 гигаватт-часа (Гвтч) возобновляемой энергии, при этом потреблено населением и промышленностью за этот период было всего 840 Гвтч. Отметим, что нынешний рекорд не означает, что заводы по производству ископаемого топлива в это время не работали вообще. Другой национальный рекорд, установленный в это время демонстрирует, что это вполне возможно в ближайшем будущем.

Отметим, что ранее Португалия уже сумела обойтись без природного газа 131 час, а в течение 95 часов производить достаточное количество чистой энергии, причем часть ее даже можно было экспортировать в соседнюю Испанию.

В своем заявлении компания REN, отвечающая за поставку электроэнергии и газа в Португалии. Заявила, что новый рекорд является доказательством того, что страна придерживается устойчивой траектории постепенного отказа от ископаемого топлива и перехода на использование возобновляемых источников энергии.

Отметим, что в мировом сообществе Португалия является своеобразным "законодателем моды", когда дело касается перехода на возобновляемые источники энергии. Например, Португалия взяла на себя обязательство стать углеродно-нейтральной к середине столетия в 2016 году, тогда как остальная часть ЕС не возлагала на себя такие обязательства до 2019 года.

Кроме того, Португалия заявила о планах отказаться от использования угля в качестве топлива уже к 2030 году, при этом последние угольные электростанции здесь были закрыты еще несколько лет назад. Фактически это означает, что страна достигла своей цели на 9 лет раньше.

Основными источниками возобновляемой энергии в Португалии являются ветер и солнечная энергия, которые, как предполагается, в будущем могут быть объедены в гибридные установки.

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