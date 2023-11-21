Мрачное будущее на раскаленной Земле: мир приближается к 3 градусам потепления

Исследователи считают, что у человечества осталось слишком мало шансов, чтобы предотвратить повышение глобальной температуры планеты на рекордные 3 градуса по Цельсию.

Новый доклад ООН закладывает основу для переговоров с высокими ставками на конференции COP28, которая продлится с 30 ноября по 12 декабря 2023 года. Несмотря на все обещания и договоренности по сдерживанию климатического кризиса и средней глобальной температуры на уровне 1,5 градуса по Цельсию в сравнении с доиндустриальным, человечество уже не справилось с этой задачей, пишет Grist.

На прошлой неделе ученые уже зафиксировали, что Земля перешагнула опасный предел в 2 градуса по Цельсию в сравнении с доиндустриальным. К счастью, этот скачок не продлился долго, однако ученые полагают, что он стал "предупреждающим гонгом" о том, что мир не справляется с поставленными задачами.

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Подписание Парижского соглашения по климату стало знаменательным в истории человечества, пообещав сдержать глобальное потепление Земли "значительно ниже" 2 градусов по Цельсию. Основная цель мировых лидеров заключалась в сдерживании потепления планеты на рубеже 1,5 градуса по Цельсию.

Ученые предполагали, что сдерживание глобального потепления на уровне 1,5 градуса позволит предотвратить наихудшие последствия климатического кризиса. Увы, новые исследования свидетельствуют о том, что даже если страны выполнят свои обязательства в следующие десятилетия, увы, чуда не произойдет.

Новый прогноз свидетельствует о том, что при условии выполнения всех обещанных планов по сокращению выбросов углекислого газа, на Земле все равно потеплеет на 2,9 градуса по Цельсию. Если предположить, что мир также достигнет своих целей по нулевому выбросу углерода в ближайшие десятилетия, температура планеты повысится на 2,5 градуса по Цельсию. Фактически климатические модели предсказывают, что даже в самом оптимистичном сценарии, вероятность сдерживания глобального потепления Земли на уровне 1,5 градуса составляет всего 14%. В то же время другие сценарии все чаще показывают, что в наиболее вероятном сценарии нас ждет потепление Земли на 3 градуса по Цельсию.

Ученые провели анализ и обнаружили, что глобальные выбросы должны сократиться более чем на 25%, чтобы нам удалось сдержать потепление Земли на уровне 2 градусов. При этом для достижения амбициозной цели по сдерживанию глобального потепления на уровне 1,5 градуса выбросы должны сократиться не менее чем на 40% уже к концу нынешнего десятилетия.

Результаты исследования подчеркивают, что мир уже сошел с пути достижения целей Парижского соглашения и, вероятно, катиться к мрачному будущему, при этом цель в сдерживании глобального потепления на отметке в 1,5 градуса кажется все более непостижимой.

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