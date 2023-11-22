ДНК бабуинов раскрыло местонахождение древнего города, которого нет ни на одной карте

Исследователи отыскали загадочный портовый город Пунт, который упоминался в древнеегипетских документах.

Ученые изучили ДНК останков бабуинов и выяснили, что древние египтяне поддерживали торговые связи с современной прибрежной Эритреей, где закупали обезьян для своих храмов, пишет LiveScience.

Дело в том, что древние египтяне ассоциировали бабуинов со своим богом Баби – властелином подземного мира, а также божеством Тотом, которого иногда изображали с головой бабуина. Животных держали в неволе и удаляли им острые клыки, чтобы сделать их мнее опасными, бабуинов также часто мумифицировали в качестве подношения к богам.

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"Но бабуины никогда не встречались в природе Египта. Ходили истории о том, что животных завозили из Пунта, этой легендарной, загадочной страны", — говорит руководитель нового исследования ДНК бабуинов генетик из Университета Констанца Гизела Коп.

Несмотря на то, что Пунт упоминался в древнеегипетских документах, он никогда не был отмечен на картах того времени. В предыдущем исследовании приматолог Дартмутского колледжа Натаниэль Домини использовал генетический материал из зубов бабуинов, чтобы выяснить их рацион. Он обнаружил, что животные были завезены из региона, включающего современные Сомали, Эритрею и Эфиопию. Бабуины из этого исследования датировались периодом Нового царства Египта, между 1550 годом до н.э. и 1070 годом до н.э. Это стало первым убедительным доказательством местонахождения Пунта.

В новом же исследовании Копп и ее коллеги сузили место поиска, использовав ДНК. В рамках исследования им удалось извлечь ДНК из мумифицированного бабуина, датируемого в пределах 800 года до н.э. и 540 года до н.э.

После ученые сравнили полученную ДНК с генетикой 14 бабуинов XIX и XX веков, чье происхождение было известно. Копп подчеркивает, что ДНК дает более конкретные данные о географическом положении, чем предыдущие методы поисков. Многие исследуемые бабуины были выращены в неволе в Египте, и их диета не могла ничего рассказать об их родине. Но ДНК смогло.

Всего ученые попытались получить ДНК из 10 мумий бабуинов, но получилось взять лишь из одной. Тем не менее, он рассказал интересную историю: исследуемый бабуин был тесно связан с популяциями, которые живут на территориях современной прибрежной Эритреи.

"Место располагается невдалеке от древнего порта Адулис", — говорит Копп.

Существуют исторические записи за 300 год до н.э. и позже, где упоминается порт Адулис в качестве места, куда приезжали египетские торговцы в поисках диких животных. Полученная ДНК бабуина отодвигает свидетельства торговли с Адулисом как минимум на пару столетий.

Кроме этого, данные указывают на то, что Адулис и Пунт могли быть, по сути, одним и тем же местом. Изотопное исследование 2020 года показало, что древние египтяне торговали с Пунтом бабуинами еще в 1550 году до нашей эры. Новое исследование в сочетании с историческими записями предполагает, что более 1000 лет спустя они все еще делали то же самое.

Напомним, ученые предположили, что большого сфинкса могли создать не люди. Чтобы проверить основные теории, группа исследователей решила воссоздать условия, которые существовали около 4500 лет назад, когда построили Сфинкса.