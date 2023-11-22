Большую часть России окрасили в желто-синий: ученые создали самую полную карту рек мира (фото)

В новом исследовании команда создала удивительную карту речных систем, показывающую, в какой океан впадает каждая река мира.

Существует поговорка о том, что "реки всегда достигают моря", однако наука опровергает это утверждение. В новом исследовании ученые создали удивительно детальную карту, показывающую, в какой океан впадает каждая река мира, пишет IFLScience.

Удивительные карты были созданы компанией Grasshopper Geography, наиболее известной созданием карт, освещающих бассейны текущих рек на континенты Земли. В новом исследовании они работали над созданием нового набора карт, показывающего реки мира, разделенные на океанские водосборные бассейны.

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По словам художника и основателя Grasshopper Geography, цифрового картографа Ротерта Шукса, долгое время он искал карты рек, показывающие, в какой океан они входили, но так и не смог найти их. В результате он принял решением создать такую карту самому. Отметим, что данный проект все еще продолжается в фоновом режиме, а его старт произошел несколько месяцев назад.

Потребовались сотни часов редактирования данных и создания карт, однако теперь авторы наконец-то готовы представить их миру. Новый набор карт предлагает глобальную карту мира, а также отдельные разбивки по нескольким странам или отдельным регионам.

По мнению команды, наиболее удивительная ситуация с речным дренажем выглядит в Сирии, Эфиопии, Мексике, Исландии, Австралии и Канаде. Не менее интересным примером также является США: здесь реки впадают в Тихий, Атлантический и Северный Ледовитый океан. А на западе также есть регион, называемый Большим бассейном, который представляет собой бессточный бассейн — регион, где речная сеть полностью изолирована от мирового океана.

Полная версия карты выше с легендой, показывающей, где реки мира впадают в Атлантический океан (зеленый), Северный Ледовитый океан (синий), Тихий океан (оранжевый) и Индийский океан (розовый) Фото: Grasshopper Geography

Отметим, реки на карте обозначены 5 цветами, в зависимости от того, в какой океан они впадают, например:

зеленый — Атлантический океан;

синий — Северный Ледовитый океан;

оранжевый — Тихий океан;

розовый — Индийский океан;

серый — не впадают ни в один из океанов.

Гигантский бессточный бассейн также охватывает большую часть Западной и Центральной Азии. Ученые отмечают, прежде всего, это связано с наличием Каспийского моря — крупнейшего в мире внутреннего водоема, истощающего большую часть Волги — самой длинной реки в Европе.

Ранее Фокус писал о том, что ученые создали подробную карту морского дна крупнейшего морского каньона.