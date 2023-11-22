Предок с коренными зубами 30 млн лет назад подарил китам "встроенный эхолокатор": кто это был (фото)

Ученые идентифицировали древнее китообразное, которое знаменует собой ключевой переход в эволюции этого метода.

Использование эхолокации — одна из определяющих характеристик зубатых китов и дельфинов, позволяющая им ориентироваться, общаться, а также охотиться в своей подводной среде обитания. В новом исследовании ученые, похоже, получили новое представление о том, как этим морским млекопитающим удалось эволюционировать, чтобы получить "встроенный эхолокатор", пишет IFLScience.

Чтобы узнать больше о том, как дельфины и киты развили способность издавать и определять местонахождение высоких звуков, команда проанализировала большую коллекцию окаменелостей ксенорофов (Xenorophidae) — вымершее семейство животных, принадлежащих к той же группе, что и все ныне живущие эхолокирущие киты и дельфины.

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Изучив коллекцию, ученые обнаружили два древних вида ксенорофов, включая совершенно новый для науки вид. Известно, что представители этого рода обитали в водах, окружавших восточную часть Северной Америки, около 25-30 миллионов лет назад. Они обладали похожими на коренные зубы, а в остальном напоминали снаружи современных дельфинов. Известно, что ксенорофы достигали около 3 метров в длину, как и некоторые обыкновенные афалины.

Череп ксенорофа Фото: Diversity

Ученые пришли к выводу, что ключ к разгадке эволюции эхолокации лежит в сходстве между древними зубатыми китами и их современными родственниками. Во-первых, речь идет о строении челюсти и вокруг их дыхалов. Ученые обнаружили, что у древних предков и их современных родственников наблюдается асимметрия черепа возле дыхала — предполагается, что именно она и позволят китам и дельфинам издавать высоки звуки.

Во-вторых, ученые обнаружили у китообразного, жившего на Земле 30 миллионов лет назад, был отчетливый изгиб морды, сдвинутой и повернутой на несколько градусов влево. Считается, что это могло повлиять на размещение жира в нижней челюсти. К слову, эта же структура у современных китов и дельфинов, помогает млекопитающим проводить звуковые волну в внутреннее ухо таким образом, чтобы они могли определить, откуда исходит звук.

В то же время исследования показали, что у ксенорфов асимметрия вблизи дыхала была менее выражена, что позволяет предположить, что они, вероятно, не так хорошо, как современные родственники, производили и распознавали высоки звуки. В результате ученые пришли к выводу, что ксенорфы, вероятно, знаменуют ключевой переходный момент в эволюции эхолокации.

По словам первого автора исследования Роберта Бессенекера, подобная асимметрия также наблюдается и других древних китообразных, однако у ксенорфов она наиболее выражена. Кроме того, результаты команды показывают, что ученым не стоит игнорировать важность биологической асимметрии или зеркальное отображение частей тела в анатомических плоскостях — все это в той или иной мере может пролить свет на эволюцию животных или людей.

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