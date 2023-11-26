Бесполезная жидкость. Дезинфицирующие средства оказались не более эффективным, чем вода

Ученые выяснили, что содержащие хлор дезинфицирующие средства справляются со спорами опасной бактерии не лучше обыкновенной воды, призвав пересмотреть нормы дезинфекции.

Недавнее исследование Университета Лестера показывает, что хлорные дезинфицирующие средства, широко используемые в медицинских и общественных учреждениях для контроля инфекций, не более эффективны, чем вода, для уничтожения спор Clostridioides difficile (C. Diff), пишет Nature World News.

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Бактерия C. diff, вызывающая тяжелые желудочно-кишечные заболевания, представляет собой серьезную проблему в области контроля инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.

В исследовании оценивалось влияние различных концентраций хлорсодержащих дезинфицирующих средств при различном времени экспозиции на споры C. diff. Удивительно, но результаты не показали значительного снижения количества жизнеспособных спор C. diff даже при использовании более высоких концентраций и длительных периодов экспозиции, что говорит о равной эффективности воды в данном контексте.

Это открытие имеет серьезные последствия для медицинских учреждений во всем мире, особенно учитывая роль C. diff в возникновении почти полумиллиона инфекций и примерно 29 тыс. смертей в одних лишь США в 2017 году. Полученные результаты требуют пересмотра методов дезинфекции и изучения альтернативных дезинфицирующих средств, таких как перекись водорода или ультрафиолетовое излучение. Исследователи также выступают за разработку комплексных стратегий, включающих гигиену рук и рациональное использование антибиотиков, для эффективной борьбы с инфекциями.

Исследование, несмотря на свою важность, имеет свои ограничения. Проведенное в контролируемых лабораторных условиях, оно может не полностью отражать реальные больничные условия. Кроме того, исследование было посвящено одному штамму C. diff, и оценка проводилась только по жизнеспособности спор, а не по их способности вызывать инфекции. Ученые подчеркивают необходимость проведения дальнейших исследований для подтверждения полученных результатов в клинических условиях и изучения дополнительных методов повышения эффективности дезинфицирующих средств в отношении спор C. diff.

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