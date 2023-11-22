В Древнем Риме только один человек был могущественнее императора: кто же он

В Римской республике назначали диктаторов для защиты государства во времена кризиса. Они были удивительно послушны римским законам.

Конституция Римской республики позволяла всемогущему диктатору руководить государством во время кризиса. Большинство диктаторов запомнили не их достижениями, а тем, что они подчинялись римским законам, пишет Big Tnink.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Римская республика

После того, как жители Древнего Рима изгнали последнего царя Тарквиния Гордого в 509 году до н. э., они поклялись никогда больше не служить другому царю. В результате была образована Римская республика и создана конституция, которая не позволяла сконцентрировать всю власть в руках одного человека.

Вместо одного царя в Древнем Риме начали править два консула. Их выбирали во время народного собрания под названием Центуриатные комиции, а назначал на должность Сенат. Каждый консул мог наложить вето на решения другого. Оба зависели от Сената в выполнении своих указов. Тем временем Сенату, который состоял в основном из правящего класса патрициев приходилось бороться с плебейскими трибунами, то есть представителями низших классов общества.

Диктаторы Древнего Рима

Единственная слабость этой управленческой системы обнаружилась во время чрезвычайных ситуаций, которые требовали быстрых и решительных действий. Чтобы Римская республика могла справится с кризисом было введена система назначения временных диктаторов, которые имели больше власти, чем консулы, сенаторы и даже прошлые римские цари. Эти римские диктаторы были более могущественными, чем императоры. По римской конституции император и Сенат считались равными, причем последний принимал на себя обязанности и ответственность народных трибунов.

Диктаторы были самыми могущественными людьми в Римской республике. На их решения никто не мог наложить вето, они могли призывать солдат в армию и планировать военные кампании. А также диктаторы могли преследовать врагов Римской республики. Временных диктаторов выбирали на полгода и самое интересное, что их не могли привлечь к ответственности за те или иные действия по истечению этого срока.

В период между 501 и 202 годами до н.э. в Римской республике временных диктаторов назначали 85 раз. Чаще всего их назначали во времена войн, но также в периоды внутренних разногласий в республике.

В период между 501 и 202 годами до н.э. в Римской республике временных диктаторов назначали 85 раз. Чаще всего их назначали во времена войн, но также в периоды внутренних разногласий в республике Фото: Wikipedia

Величайших диктаторов Древнего Рима запомнили не столько за их достижения, сколько за их подчинение законам. После выполнения своих обязанностей диктаторы возвращались к обычной жизни римского гражданина. Ученые до сих пор удивляются тому, что ни один диктатор не пытался захватить власть в свои руки, хотя они имели право вносить изменения в римскую конституцию.

Хотя диктаторы неоднократно спасали Римскую республику от распада, у них были свои критики. В поздние периоды существования республики права дикторов все более ограничивались и им приходилось зависеть от финансовой поддержки Сената. Также власть диктаторов ограничивалась только территорией современной Италии, хотя в то время Рим распространил свою власть далеко за ее пределы.

Сулла и Цезарь

Должность диктатора постепенно приходила в упадок, пока в начале 1 века нашей эры ее не возродил военачальник Луций Корнелий Сулла. Он стал победителем в десятилетней гражданской войне. Как диктатор, он использовал свою власть, чтобы сокрушить оппозицию, а также укрепить конституцию, чтобы предотвратить будущие гражданские войны.

Хотя Сулла назначил себя бессрочным диктатором и занимал эту должность 3 года, он все же ушел в отставку, как только его главная задача, состоящая, по его словам, в написании законов и восстановлении конституцию государства, была выполнена. Но правление Суллы не имело ничего общего со старыми диктатурами, кроме названия и некоторых внешних проявлений.

Считается, что диктатура Суллы стала началом пути Римской республики к Римской империи. В древнем Риме все же разразилась новая гражданская война в 40-х годах 1 века до н.э. после чего известный полководец Гай Юлий Цезарь провозгласи себя вечным диктатором в 44 году до н.э. Он недолго оставался у власти и в результате заговора был убит. До основания империи осталось уже недолго, пока из новой гражданской войны не вышел победителем Октавиан Август, который стал первым императором уже Римской империи в 27 году до н.э.

Юлий Цезарь Фото: Wikipedia

Если не брать во внимание правление Юлия Цезаря и Луция Суллы, то большинство диктаторов остались верными римской конституции, которая дала им власть. Благодаря им римская диктатура теперь считается очень успешной формой чрезвычайного правительства.

Как уже писал Фокус, мужчины в Древнем Риме имели три имени, а женщины ни одного. Ученые рассказали, почему появилось такое неравенство.