Закат Древнего Рима: когда и как прекратила существование могущественная Римская империя

Многие историки считают, что падение Западной Римской империи произошло, когда император Ромул Август отрекся от престола, но не все ученые согласны с этим.

Related video

Когда речь идет о падении Римской империи, то обычно имеется в виду распад Западной Римской империи конце 5 века нашей эры. Но историки до сих пор спорят о точной дате падения империи, а также о причинах, которые к этому привели. А некоторые ученые вообще считают, что Римская империя существовала до середины 15 века, пока не прекратила свое существование Восточная Римская империя, которая стала называться Византией, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Римская империя

Рим, который называли Вечным городом, был основан в 753 году до нашей эры, и согласно легенде, его основал сын бога Марса и дочери одного из правителей местного племени, которого звали Ромул. По удивительному стечению обстоятельств последним императором Западной Римской империи был император по имени Ромул Август.

До разделения в конце 4 века нашей эры на две части, которые все-таки представляли собой единое государство, Римская империя на пике своего расцвета в примерно 100 году н.э. занимала территорию большей части современных Великобритании, Германии, всю Францию, Италию, Испанию, территорию северной Африки от Марокко до Египта, сюда входили современные страны Балканского полуострова, Греция, современная Турция, Израиль, Иордания и власть Рима распространялась даже до нынешних Армении и Ирака.

[ + – ] До разделения в конце 4 века нашей эры на две части, которые все-таки представляли собой единое государство, Римская империя на пике своего расцвета в примерно 100 году н.э. занимала территорию большей части современных Великобритании, Германии, всю Францию, Италию, Испанию, территорию северной Африки от Марокко до Египта, сюда входили современные страны Балканского полуострова, Греция, современная Турция, Израиль, Иордания и власть Рима распространялась даже до нынешних Армении и Ирака Фото: Live Science

Но к концу 5 века нашей эры Западная Римская империя прекратила свое существование и на ее месте образовались разные так называемые "варварские" королевства. Именно они стали прообразом большинства современных стран Европы.

По словам Брайана Уорд-Перкинса из Оксфордского университета, Западная Римская империя пала под ударами внешних врагов, а также благодаря внутренним распрям. Но досих пор историки спорят о том, какое именно значение это событие имело для жителей некогда могущественной империи.

Разграбление Рима

Некоторые историки считают, что дату 24 августа 410 года можно назвать днем, когда произошло падение Древнего Рима и можно говорить о том, что Западная Римская империя уже не представляла собой то государство, которым оно было раньше.

[ + – ] 24 августа 410 года впервые за 800 лет, когда Вечный город захватили галлы, армия вестготов под предводительством Алариха смогла взять Рим и город грабили в течение двух дней Фото: Live Science

Именно в этот день впервые за 800 лет, когда Вечный город захватили галлы, армия вестготов под предводительством Алариха смогла взять Рим и город грабили в течение двух дней. Вестготы бежали от нашествий гуннов в Восточную Европу в 4 веке. Но в 378 году, после победы над римской армией в битве при Адрианополе (современная Турция), вестготам римляне передали земли на северной границе империи для защиты от врагов. Но уже в 408 году вестготы вторглись в Италию, а в 410 году осадили и разграбили Рим.

К этому времени западная часть Римской империи управлялась императорами даже не из Рима, а из Медиоланума (современный Милан) или Равенны. Восточная часть империи управлялась из Константинополя (современный Стамбул), хотя можно говорить о том, что именно восточные императоры имели большее влияние на всю империю. Когда-то греческий город Византий, названный Константинополем, перестроил в 330 году нашей эры император Константин Великий и перенес имперскую столицу в свой "Новый Рим".

По словам ученых, разграбление Рима вестготами не идет ни в какое сравнение с взятием и разграблением Рима вандалами в июне 455 года. Именно поэтому с тех пор значительные разрушения называют актом вандализма. Эту дату также некоторые ученые считают моментом, когда Западная Римская империя пала.

Отречение последнего императора Ромула Августа

И все-таки многие ученые считают, что конец Римской империи наступил 4 сентября 476 года, когда будущий правитель Италии Одоакр, который сговорился с императором Восточной Римской империи, заставил молодого императора Ромула Августа отречься от престола.

[ + – ] И все-таки многие ученые считают, что конец Римской империи наступил 4 сентября 476 года, когда будущий правитель Италии Одоакр, который сговорился с императором Восточной Римской империи, заставил молодого императора Ромула Августа отречься от престола Фото: Live Science

Одоакр был римским генералом германского происхождения, и он взял Ромула в плен в Равенне после победы над отцом 16-летнего юноши в битве. Но Одоакр не убил Ромула, а вместо этого назначил ему пожизненное содержание. Одоакр правил из Равенны до 493 года, когда он его убил вторгшейся со своей армией остготов их правитель Теодорих, который основал в Италии новое могущественное королевство

По словам Питера Хизера из Королевского колледжа Лондона, Одоакр после отречения Ромула отправил все символы имперской власти в Константинополь восточному императору. Таким образом было принято решение, что больше на западе империи императоров не будет. То есть это был конец Западной Римской империи. По словам ученого, к этому времени многие регионы западной части империи уже были фактически независимыми королевствами.

Римская империя на востоке

К 5 веку центр Римской империи, как уже было сказано выше, сместился на восток, в Константинополь.

"Лично я считаю, что Римская империя не прекратила свое существование в 476 году, ведь восточная ее часть все еще оставалась могущественным государством. Конечно произошли изменения, но это все же была та самая империя, хоть и меньше по размерам. Тем более, что позже восточные императоры смогли отвоевать многие части Западной Римской империи у так называемых "варваров"", — говорит Хизер.

Восточная Римская империя, которая позже стала называться Византией просуществовала до 1453 года, когда турки взяли Константинополь и основали свое государство. Но Хизер считает, что могущество этой империи закончилось с арабскими завоеваниями на ближнем Востоке и в Африке в период между 632 по 661 годом.

Фокус уже писал о том, что ученым удалось раскрыть секрет долговечности древнеримского бетона, благодаря чему вот уже 2 тысячи лет сохраняются многие постройки.

Также Фокус писал о том, что археологи обнаружили фрагмент таинственного артефакта из Древнего Рима, точное предназначение которого до сих пор остается загадкой.