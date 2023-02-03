Падіння Стародавнього Риму: коли та як припинила існування могутня Римська імперія

Багато істориків вважають, що падіння Західної Римської імперії сталося, коли імператор Ромул Август зрікся престолу, але не всі вчені згодні з цим.

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Коли йдеться про падіння Римської імперії, то зазвичай мають на увазі розпад Західної Римської імперії наприкінці 5 століття нашої ери. Але історики й досі сперечаються про точну дату падіння імперії, а також про причини, які призвели до цього. А деякі вчені взагалі вважають, що Римська імперія існувала до середини 15 століття, доки не припинила своє існування Східна Римська імперія, яка стала називатися Візантією, пише Live Science.

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Римська імперія

Рим, який називали Вічним містом, був заснований у 753 році до нашої ери, і, згідно з легендою, його заснував син бога Марса й дочки одного з правителів місцевого племені, якого звали Ромул. За дивним збігом обставин останнім імператором Західної Римської імперії був імператор на ім'я Ромул Август.

До поділу наприкінці 4 століття нашої ери на дві частини, які все-таки були єдиною державою, Римська імперія на піку свого розквіту в приблизно 100 році н.е. займала територію більшої частини сучасних Великобританії, Німеччини, всю Францію, Італію, Іспанію, територію північної Африки від Марокко до Єгипту, сюди входили сучасні країни Балканського півострова, Греція, сучасна Туреччина, Ізраїль, Йорданія, і влада Риму поширювалася навіть до теперішніх Вірменії та Іраку.

[ + – ] До поділу наприкінці 4 століття нашої ери на дві частини, які все-таки були єдиною державою, Римська імперія на піку свого розквіту в приблизно 100 році н.е. займала територію більшої частини сучасних Великобританії, Німеччини, всю Францію, Італію, Іспанію, територію північної Африки від Марокко до Єгипту, сюди входили сучасні країни Балканського півострова, Греція, сучасна Туреччина, Ізраїль, Йорданія, і влада Риму поширювалася навіть до теперішніх Вірменії та Іраку. Фото: Live Science

Але до кінця 5 століття нашої ери Західна Римська імперія припинила своє існування, і на її місці утворилися різні так звані "варварські" королівства. Саме вони стали прообразом більшості сучасних країн Європи.

За словами Браяна Ворд-Перкінса з Оксфордського університету, Західна Римська імперія впала під ударами зовнішніх ворогів, а також завдяки внутрішнім чварам. Але досі історики сперечаються про те, яке саме значення ця подія мала для мешканців колись могутньої імперії.

Розграбування Рима

Деякі історики вважають, що дату 24 серпня 410 року можна назвати днем, коли сталося падіння Стародавнього Риму, і можна говорити про те, що Західна Римська імперія вже не являла собою ту державу, якою вона була раніше.

[ + – ] 24 серпня 410 року вперше за 800 років, коли Вічне місто захопили галли, армія вестготів під проводом Аларіха змогла взяти Рим, і місто грабували протягом двох днів Фото: Live Science

Саме цього дня вперше за 800 років, коли Вічне місто захопили галли, армія вестготів на чолі з Аларихом змогла взяти Рим, і місто грабували протягом двох днів. Вестготи втекли від навал гунів до Східної Європи в 4 столітті. Але в 378 році, після перемоги над римською армією в битві при Адріанополі (сучасна Туреччина), вестготам римляни передали землі на північному кордоні імперії для захисту від ворогів. Але вже 408 року вестготи вторглися в Італію, а 410 року оточили та пограбували Рим.

Тоді західна частина Римської імперії управлялася імператорами навіть не з Рима, а з Медіоланума (сучасний Мілан) чи Равенни. Східною частиною імперії керували з Константинополя (сучасний Стамбул), хоча можна говорити про те, що саме східні імператори мали більший уплив на всю імперію. Колись грецьке місто Візантій, назване Константинополем, перебудував у 330 році нашої ери імператор Костянтин Великий і переніс імперську столицю до свого "Нового Рима".

За словами вчених, пограбування Рима вестготами не йде ні в яке порівняння зі взяттям і розграбуванням Рима вандалами в червні 455 року. Саме тому з того часу значні руйнування називають актом вандалізму. Цю дату деякі вчені вважають моментом, коли Західна Римська імперія впала.

Зречення останнього імператора Ромула Августа

Проте багато вчених вважають, що кінець Римської імперії настав 4 вересня 476 року, коли майбутній правитель Італії Одоакр, який змовився з імператором Східної Римської імперії, змусив молодого імператора Ромула Августа зректися престолу.

[ + – ] Проте багато вчених вважають, що кінець Римської імперії настав 4 вересня 476 року, коли майбутній правитель Італії Одоакр, який змовився з імператором Східної Римської імперії, змусив молодого імператора Ромула Августа зректися престолу. Фото: Live Science

Одоакр був римським генералом німецького походження, і він узяв Ромула в полон у Равенні після перемоги над батьком 16-річного юнака в битві. Але Одоакр не вбив Ромула, а натомість призначив йому довічне утримання. Одоакр правив із Равенни до 493 року, коли його вбив Теодоріх, правитель остготів, які вторглися своєю армією. Теодоріх заснував в Італії нове могутнє королівство.

За словами Пітера Гізера з Королівського коледжу Лондона, Одоакр після зречення Ромула відправив усі символи імперської влади в Константинополь східному імператору. Отже, було ухвалене рішення, що більше на заході імперії імператорів не буде. Тобто це був кінець Західної Римської імперії. За словами вченого, на той час багато регіонів західної частини імперії вже були фактично незалежними королівствами.

Римська імперія на сході

До 5 століття центр Римської імперії, як було зазначено вище, змістився Схід, у Константинополь.

"Особисто я вважаю, що Римська імперія не припинила своє існування в 476 році, адже східна її частина все ще залишалася могутньою державою. Звичайно, відбулися зміни, але це все ж таки була та сама імперія, хоч і менша за розмірами. Тим більше, що пізніше східні імператори змогли відвоювати багато частин Західної Римської імперії в так званих "варварів", — говорить Гізер.

Східна Римська імперія, яка пізніше стала називатися Візантією, проіснувала до 1453 року, коли турки взяли Константинополь і заснували свою державу. Але Гізер вважає, що могутність цієї імперії закінчилася з арабськими завоюваннями на Близькому Сході й Африці в період між 632 по 661 рік.

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