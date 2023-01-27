Виявлено загадковий 12-гранний магічний предмет зі Стародавнього Риму: навіщо його створено невідомо (фото)

Археологи виявили фрагмент таємничого артефакту, точне призначення якого досі залишається загадкою.

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Учені виявили на півночі Бельгії 1600-річний фрагмент загадкового бронзового артефакту, який використовували в Римській імперії, і він називається римським додекаедром. За останні дві сотні років на півночі Європи вчені виявили вже понад 100 цих загадкових стародавніх артефактів, які є 12-гранними геометричними фігурами з бронзи невеликого розміру. На кожній грані розташовані великі отвори та шипи на кутах. Але досі ніхто не знає, для чого вони були створені та як їх використовували. Нове дослідження передбачає, що вони могли бути пов'язані з магічними ритуалами жителів Римської імперії, пише Live Science.

[ + – ] Учені виявили на півночі Бельгії 1600-річний фрагмент загадкового бронзового артефакту, який використовували в Римській імперії, і він називається римський додекаедр Фото: Live Science

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За словами Гвідо Крімерса з Галло-римського музею в Тонгерені, що в Бельгії, існує кілька гіпотез щодо призначення незвичайного об'єкта.

дехто вважає, що це своєрідний календар;

інші — що це вимірювальний інструмент визначення відстані;

є ті, хто припускають, що це був символ влади;

деякі вчені також вважають, що цей предмет використовувався для гри, такий як гра в кості.

Але більшість археологів вважають, що ці предмети, мабуть, використовувалися в магічних ритуалах.

Знайдений фрагмент древнього артефакту одразу визначили як частину римського додекаедра, який мав розмір приблизно 5 см завширшки. За словами Крімерса, в Галло-римському музеї вже виставили повний додекаедр, зроблений із бронзи, який виявили ще 1939 року в Тонгерені, який колись був римським поселенням. Наразі вже вчені виставлять і новий артефакт.

[ + – ] Знайдений фрагмент древнього артефакту одразу визначили як частину римського додекаедра, який мав розмір приблизно 5 см завширшки Фото: Live Science

За словами вчених, уперше римський додекаедр виявили в Англії ще у 18 столітті, і з того часу на території північної Європи було знайдено понад 100 подібних загадкових артефактів. Учені вважають, що всі вони були створені в період між 1 та 5 століттями нашої ери. Новий фрагмент таємничого давньоримського предмета належить до періоду 4-5 століть нашої ери.

Досі вчені не знають, для чого використовували додекаедри, адже не збереглося жодних історичних записів щодо цих предметів.

Крімерс вважає, що, швидше за все, їх таємно використовували в магічних цілях, таких як прогноз майбутнього, а це було заборонено християнською релігією, яка вже поширилася Римською імперією в пізній період її існування.

[ + – ] За словами Крімерса, в Галло-римському музеї вже виставили повний додекаедр, зроблений із бронзи, який виявили ще 1939 року в Тонгерені, який колись був римським поселенням. Наразі вже вчені виставлять і новий артефакт. Фото: Live Science

"Я все-таки припускаю, що римський додекаедр використовували для чаклунства, ворожіння, тобто для виконання магічних ритуалів. А за подібні дії на той час суворо карали, тому ці ритуали проводилися таємно. Може, тому досі не знайдено жодних записів щодо використання цього предмета", — каже Крімерс.

На додекаедрах нічого не вказує на те, як саме та для чого їх використовували. Хоча відомо, що всі вони мають різну вагу та розмір — від 4 до 11 см завширшки. За словами Крімерса, ці артефакти часто знаходили в стародавніх похованнях, але тільки на півночі Європи, тобто в північній частині колишньої Римської імперії, де здебільшого жили галли та кельти.

[ + – ] На додекаедрах нічого не вказує на те, як саме та для чого їх використовували. Хоча відомо, що всі вони мають різну вагу та розмір — від 4 до 11 см завширшки. Фото: Live Science

"Я вважаю, що новий фрагмент римського додекаедра зможе допомогти нам знайти відповіді на багато питань, що нас цікавлять, щодо цих загадкових бронзових артефактів. Місця виявлення багатьох з них були погано задокументовані, але ми точно знаємо, де знайшли новий предмет. Наше дослідження показало, що на на цьому місці колись стояла давньоримська вілла — будинок багатого римлянина", — говорить Крімерс.

Також учені з'ясували, що додекаедр, частиною якого є знайдений фрагмент, швидше за все, розбили спеціально. І, можливо, це сталося під час останнього магічного ритуалу.

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