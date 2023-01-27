Спляча красуня. Найвідомішій мумії Китаю 2100 років і час її оминає (фото)

Стародавня мумія китайської знатної жінки може бути найкраще збереженою з коли-небудь виявлених.

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Мумія китайської аристократки Сінь Чжуй знаходиться в такому вражаюче хорошому стані, що її іноді називають "Сплячою красунею" Китаю. У свої 2100 років вона дуже добре виглядає як для свого віку. Але вчені з'ясували, що жінка вела розкішний спосіб життя, що позначилося на її здоров'ї, пише IFLScience.

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Могилу стародавньої китайської аристократки виявили випадково будівельники наприкінці 1960-х років неподалік міста Чанша і лише 1971 року цю гробницю, що була глибоко під землею, розкопали археологи. Вчені виявили відразу три гробниці в стародавньому похованні, в одній з яких знаходилося тіло впливового дворянина Лі Цана з держави Західна Хань, яка існувала з 206 до н.е. по 9 рік до н.е.

[ + – ] Мумія китайської аристократки Сінь Чжуй знаходиться в такому вражаюче хорошому стані, що її іноді називають "Сплячою красунею" Китаю. У свої 2100 років вона дуже добре виглядає як для свого віку Фото: IFLS

В іншій гробниці вчені знайшли мумію його дружини Сінь Чжуй, яка, як стало відомо, померла в 163 році до н.е. віком приблизно 50 років. Разом із мумією археологи виявили тисячі стародавніх артефактів, які належать до періоду існування Західної Хань.

А в третій гробниці вчені знайшли тіло молодого чоловіка, який, можливо, був сином вищезгаданих людей або молодшим братом Сінь Чжуй. Як виявилося, тіла Лі Цана та молодого чоловіка набагато сильніше постраждали від впливу часу, ніж тіло жінки.

[ + – ] В іншій гробниці вчені знайшли мумію його дружини Сінь Чжуй, яка, як стало відомо, померла в 163 році до н.е. у віці приблизно 50 років Фото: IFLS

Навіть зараз мумія Сінь Чжуй, якій вже трохи більше 2100 років перебуває у відмінному стані. Мумія жінки та артефакти з її могили зараз зберігаються в Музеї провінції Хунань, де також виставлені скляні банки з її органами.

Досі зморшкувате тіло китайської знатної особи більше нагадує нещодавно померлу людину на столі в морзі, ніж давню мумію. Досі у венах жінки знаходиться запекла кров, а більшість м'яких тканин тіла не постраждали від впливу часу.

Вчені вважають, що причина такого неймовірного збереження тіла полягає в тому, що Сінь Чжуй поховали відразу в чотирьох трунах і її тіло помістили у саму внутрішню. До того ж тіло жінки загорнули у 18 шарів шовкової та лляної тканини. Все це сприяло гарному збереженню мумії.

[ + – ] Вчені вважають, що причина такого неймовірного збереження тіла полягає в тому, що Сінь Чжуй поховали відразу в чотирьох трунах і її тіло помістили у саму внутрішній. Фото: IFLS

Також вчені під час розтину труни жінки виявили, що вона наповнена незвичайною прозорою рідиною, яка після контакту з повітрям набула коричневого кольору. Одні вчені вважають, що це фізіологічні рідини жінки, але інші припускають, що це яскравий приклад особливої стародавньої китайської трав'яної суміші, спеціально призначеної для збереження тіла.

Вчені провели розтин тіла Сінь Чжуй і з'ясували, що в неї за життя було дуже погане здоров'я. Щодо причини смерті, то вчені дізналися, що жінка померла від серцевого нападу невдовзі після їжі. Дослідження навіть показало, що востаннє їла жінка. У її стравоході та шлунку вчені виявили понад 100 насінин дині, яке, на думку дослідників, знатна жінка проковтнула у великому поспіху. Вчені вважають, що поганий стан здоров'я Сінь Чжуй, швидше за все, пов'язаний з її розкішним та лінивим способом життя. Через це вона мала зайву вагу, а також хворіла на діабет.

[ + – ] Художня реконструкція зовнішності Сінь Чжуй Фото: Wikipedia

Зараз багато людей приходять до музею, щоб не лише просто подивитися на унікальну мумію, а дехто вірить у те, що ця давня жінка зберігає якийсь секрет довголіття. І судячи з її залишків, що добре збереглися, цілком ймовірно, що це так і є.

Фокус вже писав про ще одну незвичайну мумію, яка отримала прізвисько Гуманоїд Атаками. Деякі люди навіть вважали, що це інопланетянин, але виявилося, що це тіло недоношеної дитини з великою кількістю мутацій.

Також Фокус писав про мумію "снігової людини" віком 5300 років, яка досі продовжує дивувати вчених. Дослідники вважають, що тіло пройшло через незвичайну процедуру поховання у льодовику.