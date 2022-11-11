"Снігова людина" віком 5300 років. Чим гірська мумія дивує археологів дотепер

Дослідники вважають, що тіло пройшло через незвичайну процедуру поховання у льодовику.

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У 1991 році в європейському альпійському яру виявили повністю замерзлу мумію. Вона отримала назву Етці. Археологи вважають, що її вік — близько 5200 років. З моменту її виявлення вона дивує вчених, пише Live Science.

Мумію відносять до епохи неоліту. Вона збереглася через досить дивні події. Ймовірно, вони ніколи не повторяться ще раз. Тіло померлого зі стрілою в спині могли спеціально висушити за низьких температур і помістити в льодовик.

Проте є й інші версії. Її дотримуються археолог Ларс Піло з Департаменту культурної спадщини у Норвегії разом із колегами. Вони досліджували найдавнішу мумію Європи протягом 30 років.

Під час роботи вони виявили, що Етці мав татуювання, яке вбрання він носив і навіть що їв востаннє. Водночас вчені зазначають, що якби жертва була постійно в замороженому стані після смерті, вона збереглася б набагато краще.

Але це зовсім негаразд. У Етці в майже незайманому стані була лише нижня половина. На шиї шкіра відшарувалася й оголила черепну кістку. Крім того, хутряна накидка взагалі розпалася на шматки.

За першою версією думали, що ці ушкодження викликав конфлікт перед смертю Етці. Проте команда дослідників на чолі з Ларсом Пілом дійшла висновку, що ці пошкодження відбувалися пізніше. Вони могли статися після того, як тіло мумії потрапило до льодовика.

Фото: wikipedia

Ймовірно, крига постійно танула і замерзала. Артефакти у тіла Етці на зразок стріл теж вказують саме на цей процес. Тому верхню частину тіла мумії до 1991 року було оголено кілька разів.

Також археологи помітили, що речі були не поряд із тілом. Дехто був розкиданий на відстані до шести метрів. Ймовірно, він помер не тут. Припускають, що спочатку Етці перебував над яром, а потім униз його знесла тала вода.

Останні десятиліття крижані знахідки на зразок Етці значно розширилися. Тому вчені доходять висновку, що муміфікації в льодовиках були найпоширенішим явищем.

Поступово вчені знаходять у льодовиках не лише рештки людей, а й тварин та інші цінні артефакти.

Раніше Фокус писав про виявлення незвичайних татуювань на муміях із Єгипту. Вважається, що вони робилися задля захисту.