"Снежный человек" возрастом 5300 лет. Чем горная мумия удивляет археологов по сей день

Исследователи считают, что тело прошло через необычную процедуру погребения в леднике.

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В 1991 году в европейском альпийском овраге обнаружили полностью замерзшую мумию. Она получила название Этци. Археологи считают, что ее возраст – около 5200 лет. С момента ее обнаружения она удивляет ученых, — пишет Live Science.

Мумию относят к эпохе неолита. Она сохранилась из-за довольно странных событий. Вероятно, они никогда больше не повторятся еще раз. Тело усопшего со стрелой в спине могли специально высушить при низких температурах и поместить в ледник.

Однако есть и другие версии. Ее придерживаются археолог Ларс Пило из Департамента культурного наследия в Норвегии вместе с коллегами. Они исследовали древнейшую мумию Европы в течение тридцати лет.

В ходе работы они обнаружили, что Этци имел татуировку, какую одежду он носил и даже что ел в последний раз. В то же время ученые отмечают, что если бы жертва была постоянно в замороженном состоянии после смерти, она сохранилась бы гораздо лучше.

Но это совсем не так. В Этци в почти девственном состоянии была только нижняя половина. На шее кожа отслоилась и оголила черепную кость. Кроме того, меховая накидка вообще распалась на куски.

По первой версии думали, что эти повреждения вызвал конфликт перед смертью Этци. Однако команда исследователей во главе с Ларсом Пило пришла к выводу, что эти повреждения происходили позже. Они могли произойти после того, как тело мумии попало в ледник.

Фото: wikipedia

Вероятно, лед постоянно таял и замерзал. Артефакты у тела Этци вроде стрел тоже указывают именно на этот процесс. Поэтому верхняя часть тела мумии до 1991 года была обнажена несколько раз.

Также археологи заметили, что вещи были не рядом с телом. Некоторые были разбросаны на расстоянии до шести метров. Скорее всего, он скончался не в этом месте. Предполагают, что сначала Этци находился над оврагом, а позже вниз его снесла талая вода.

В последние десятилетия ледяные находки вроде Этцы значительно расширились. Поэтому ученые приходят к выводу, что мумификации в ледниках были более распространенным явлением.

Постепенно ученые находят в ледниках не только останки людей, но животных и другие ценные артефакты.

Ранее Фокус писал об обнаружении необычных татуировок на мумиях из Египта. Считается, что они делались для защиты.