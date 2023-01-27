Спящая красавица. Самой известной мумии Китая 2100 лет и время ее обходит стороной (фото)

Древняя мумия китайской знатной женщины может быть самой хорошо сохранившейся из когда-либо обнаруженных.

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Мумия китайской аристократки Синь Чжуй находится в таком впечатляюще хорошем состоянии, что ее иногда называют "Спящей красавицей" Китая. В свои 2100 лет она очень хорошо выглядит, как для своего возраста. Но ученые выяснили, что женщина вела роскошный образ жизни, что сказалось на ее здоровье, пишет IFLScience.

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Могилу древней китайской аристократки обнаружили случайно строители в конце 1960-х годов недалеко от города Чанша и только в 1971 году эту гробницу, которая находилась глубоко под землей раскопали археологи. Ученые обнаружили сразу три гробницы в древнем захоронении, в одной из которых находилось тело влиятельного дворянина Ли Цана из государства Западная Хань, которое существовало с 206 года до н.э по 9 год до н.э.

[ + – ] Мумия китайской аристократки Синь Чжуй находится в таком впечатляюще хорошем состоянии, что ее иногда называют "Спящей красавицей" Китая. В свои 2100 лет она очень хорошо выглядит, как для своего возраста Фото: IFLS

В другой гробнице ученые нашли мумию его жены Синь Чжуй, которая как стало известно умерла в 163 году до н.э. в возрасте примерно 50 лет. Вместе с мумией археологи обнаружили тысячи древних артефактов, которые относятся к периоду существования Западной Хань.

А в третьей гробнице ученые нашли тело молодого мужчины, который возможно был сыном вышеупомянутых людей или же младшим братом Синь Чжуй. Как оказалось, тела Ли Цана и молодого мужчины намного сильнее пострадали от влияния времени, чем тело женщины.

[ + – ] В другой гробнице ученые нашли мумию его жены Синь Чжуй, которая как стало известно умерла в 163 году до н.э. в возрасте примерно 50 лет Фото: IFLS

Даже сейчас мумия Синь Чжуй, которой уже чуть больше 2100 лет находится в отличном состоянии. Мумия женщины и артефакты из ее могилы на данный момент хранятся в Музее провинции Хунань, где также выставлены стеклянные банки с ее органами.

До сих пор морщинистое тело китайской знатной особы больше напоминает недавно умершего человека на столе в морге, чем древнюю мумию. До сих в венах женщины находится запекшаяся кровь, а большая часть мягких тканей тела не пострадала от влияния времени.

Ученые считают, что причина такой невероятной сохранности тела кроется в том, что Синь Чжуй похоронили сразу в четырех гробах и ее тело поместили в самый внутренний. К тому же тело женщины завернули в 18 слоев шелковой и льняной ткани. Все это способствовало хорошему сохранению мумии.

[ + – ] Ученые считают, что причина такой невероятной сохранности тела кроется в том, что Синь Чжуй похоронили сразу в четырех гробах и ее тело поместили в самый внутренний Фото: IFLS

Также ученые во время вскрытия гроба женщины обнаружили, что он наполнен необычной прозрачной жидкостью, которая после контакта с воздухом приобрела коричневый цвет. Одни ученые считают, что это физиологические жидкости женщины, но другие предполагают, что это яркий пример особой древней китайской травяной смеси, которая специально была предназначена для сохранения тела.

Ученые провели вскрытие тела Синь Чжуй и выяснили, что у нее при жизни было очень плохое здоровье. Что касается причины смерти, то ученые узнали, что женщина умерла от сердечного приступа вскоре после принятия пищи. Исследование даже показало, что в последний раз ела женщина. В ее пищеводе и желудке ученые обнаружили более 100 семян дыни, которые, по мнению исследователей, знатная женщина проглотила в большой спешке. Ученые считают, что плохое состояние здоровье Синь Чжуй скорее всего связано с ее роскошным и ленивым образом жизни. Из-за этого у нее был лишний вес, а также она болела диабетом.

[ + – ] Художественная реконструкция облика Синь Чжуй Фото: Wikipedia

Сейчас многие люди приходят в музей, чтобы не только просто посмотреть на уникальную мумию, но некоторые верят в то, что эта древняя женщина хранит какой-то секрет долголетия. И судя по ее хорошо сохранившимся останкам вполне вероятно, что это так и есть.

Фокус уже писал о еще одной необычной мумии, которая получила прозвище Гуманоид Атакамы. Некоторые люди даже считали, что инопланетянин, но оказалось, что это тело недоношенного ребенка с большим количеством мутаций.

Также Фокус писал о мумии "снежного человека" возрастом 5300 лет, которая до сих пор продолжает удивлять ученых. Исследователи считают, что тело прошло через необычную процедуру погребения в леднике.