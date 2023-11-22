Иголка в стоге сена. Ученые наконец нашли "каплю воды", утерянную в мировом океане

Ранее сокрытую водную массу исследователи обнаружили посреди Атлантического океана — теперь все встало на свои места.

Ранее ученые наблюдали смешивание отдельных водоемов вдоль экватора в Тихом и Индийском океанах, однако никогда — в Атлантике. Казалось странным, что экваториальная водная масса присутствует в этих двух океанах, но нет никакого намека на ее существование в Атлантическом. Благодаря результатам нового исследования все встало на свои места, пишет Live Science.

Поскольку экваториальная циркуляция и перемешивание во всех трех океанах имеет общие черты, ученые были уверены, что где-то в Атлантике должна скрываться "потерянная капля воды". Так оно и вышло. В ходе исследования ученые нашли ранее не обнаруженную водную массу посреди Атлантического океана: гигантский водоем простирался через Атлантику от оконечности Бразилии до Гвинейского залива недалеко от Западной Африки.

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В итоге эта водная масса была названа Атлантическими экваториальными водами, образовавшимися вдоль экватора в результате смешивания океаническими течениями отдельных водоемов на севере и юге. По словам физика и океанолога Института Ширшова Виктора Журбаса, обнаружение этой водной массы позволило ученым завершить феноменологическую картину основных водных масс Мирового океана.

Океанская вода не одинакова и представляет собой обширное "лоскутное одеяло" из масс и слоев, которые взаимодействуют между собой посредством смешивания и разделения различными течениями, водоворотами, а также изменениями температуры и солености воды.

По сути, водные массы являются отдельными частями этого разнообразия: каждый водоем имеет общую географию, историю формирования, общие физические свойства, например:

плотность;

растворенные изотопы кислорода, нитратов и фосфатов.

Для того чтобы различать водные массы, океанографы используют график взаимосвязи между температурой и соленостью океана — измерениями, которые в совокупности определяют плотность морской воды.

Карта температуры и солености еще в 1942 году привела к открытию экваториальных вод в Тихом и Индийском океанах. Ученым известно, что экваториальные воды Индийского и Тихого океанов, образовавшиеся в результате смешения вод на севере и юге, имеют температуру и соленость, изгибающиеся вдоль линий постоянной плотности, а потому их легко отличить от окружающей воды. Однако в Атлантике дела обстоят совершенно иначе.

Чтобы обнаружить "утерянную" массу воды, ученым понадобилось изучить данные, собранные программой "Арго", представляющей собой международный комплекс автоматических поплавков, разбросанных по всему мировому океану.

Далее ученые проанализировали данные и обнаружили незамеченную ранее кривую температуры и солености, расположенную параллельно кривым. По словам команды, проблема заключалась в том, что экваториальные воды Атлантического океана легко спутать с центральными водами Южной Атлантики. К счастью, у команды была достаточно густая сеть вертикальных профилей температуры и солености, охватывающая весь Атлантический океан.

Авторы исследования полагают, что теперь, когда водная масса определена, это даст лучшее понимание процессов перемешивания в океане. То есть мы лучше будем понимать процессы транспортировки тепла, кислорода и питательных веществ по всему земному шару.

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