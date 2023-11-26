Ключ к молодости. Ученые узнали, что "самопоедание" играет ключевую роль в здоровом старении

Новое исследование выявило рещающую роль процесса "самопоедания" клеток в старении и разрушении клеток, что позволит ученым приблизиться к открытию методов здорового и плавного старения.

Исследователи из Университета Осаки и Медицинского университета Нары обнаружили жизненно важный механизм восстановления поврежденных лизосом — процесса, имеющего решающее значение для клеточного здоровья и старения. Их исследование показывает, что микроавтофагия, являющаяся разновидностью аутофагии, отвечающая за самоуничтожение клеток, играет важную роль в этом восстановительном процессе, пишет Medical News.

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Лизосомы необходимы для расщепления поврежденных компонентов клетки и патогенов, поддерживая тем самым стабильность клетки. Однако их частое повреждение связывают с ускоренным старением и сокращением продолжительности жизни. Для изучения роли лизосом в реакции на повреждение авторы исследования обратили внимание на путь Hippo, известный тем, что он контролирует клеточный рост. Они обнаружили, что белок серин-треониновая киназа 38 (STK38) играет важную роль в этом процессе, работая вместе с механизмом эндосомального сортировочного комплекса, необходимого для транспортировки (ESCRT), ключевым элементом в восстановлении лизосом.

Исследование показало важность STK38 в рекрутировании белка "vacuolar protein sorting 4" (VPS4) в поврежденные лизосомы, что способствует разборке механизма ESCRT после восстановления. Также был выявлен нетипичный процесс присоединения жира (липидирования) с участием молекул белка 8, связанного с аутофагией (ATG8s), в частности белков, связанных с рецептором гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), который является важным для этого процесса восстановления. Это липидирование отличается от типичного процесса аутофагии тем, что в нем участвуют специфические органеллы, которые отвечают за разрушение молекул.

Далее в исследовании было показано, что истощение регуляторов микроавтофагии приводит к увеличению количества стареющих клеток и сокращению продолжительности жизни у модельного организма C. elegans. Этот вывод, наряду с эволюционным сохранением STK38 и ГАМК, подчеркивает значение этого пути в поддержании целостности лизосом и предотвращении клеточного старения.

Данное исследование позволило ученым лучше понять механизмы клеточной репарации и открыло потенциальные возможности для поддержания здорового старения и лечения возрастных заболеваний.

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