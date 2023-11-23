Индейка против колита. Ученые выяснили, что мясо птицы снижает частоту заболевания

Новое исследование выявило, что индейка, а также другие продукты могут быть полезны для профилактики опасного и болезненного заболевания, без необходимости хирургического и медикаментозного вмешательства.

Недавно завершившееся исследование позволило получить новые сведения о лечении язвенного колита, характеризующегося воспалением толстой и прямой кишки. Исследование, проведенное в основном на мышах, показало, что диета с высоким содержанием триптофана, содержащегося в таких продуктах, как индейка, свинина, орехи и семена, может снизить риск обострений колита. Этот вывод позволяет предложить нехирургический, немедикаментозный подход к лечению заболевания, что потенциально может улучшить качество жизни пациентов, пишет ScienceDaily.

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Колит — это воспалительное заболевание толстой кишки, характеризующееся такими симптомами, как боль в животе, спазмы, диарея и часто кровь в стуле. Он может быть хроническим, проявляющимся в различных формах, таких как язвенный колит, при котором поражается именно слизистая оболочка толстой и прямой кишки.

В ходе исследования изучалась роль Т-регуляторных клеток, которые подавляют воспаление. Группа исследователей обнаружила, что эти клетки привлекаются в толстую кишку рецептором GPR15. Триптофан или его побочные продукты могут повышать выработку GPR15, усиливая миграцию Т-регуляторных клеток в воспаленные участки. В экспериментах на мышах, которых дополнительно кормили триптофаном, наблюдалось значительное увеличение количества Т-регуляторных клеток в толстой кишке и последующее уменьшение симптомов колита. Интересно, что этот положительный эффект сохранялся даже после того, как триптофан на некоторое время исключался из рациона.

Исследование, проведенное в Университете Томаса Джефферсона доктором Сангвоном Кимом и его командой, также показало, что триптофан более эффективен для предотвращения обострений колита, чем для его лечения в активной фазе. Другим важным открытием стала молекула, преобладающая в дыме сигарет и шашлыка, которая также повышает уровень GPR15. Это открытие проливает свет на то, почему курение связывают с меньшей частотой язвенного колита, хотя триптофан считается более безопасной альтернативой.

Будущие исследования направлены на проверку этих результатов на людях. По мнению доктора Кима, добавки триптофана, которые считаются безопасными в дозах до 100 миллиграммов в день, могут быть эффективным вариантом лечения колита. Планируются клинические испытания для дальнейшего изучения этого потенциального пути лечения.

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