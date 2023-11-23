Кошмарные создания. Ученые впервые засняли гигантских крыс, раскалывающих кокосы (фото)

Потребовалось почти 6 лет, чтобы исследователям наконец-то удалось заснять этих удивительных существ, но теперь они опасаются, что это могут быть последние фото.

Долгое время среди жителей Соломоновых островов ходила легенда о гигантских космических крысах, живущих среди деревьев и способных огромными зубами раскалывать кокосы. Впрочем, существуют ли действительно такие гиганты или люди ошибочно принимали других животных за огромных крыс, долгое время оставалось загадкой, пишет New Atlas.

Все изменилось в 2017 году, когда группа ученых из Полевого музея в Чикаго во время экспедиции обнаружила единственный живой экземпляр гигантской крысы. Далее ученые провели анализ ДНК и подтвердили, что обнаружили совершенно новый вид. Новый вид был назван гигантскими крысами Вангуну (Uromys vika).

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Исследователи обнаружили, что эти гигантские крысы Вангуну способны достигать невероятных 45,7 сантиметров в длину и весят около 1 килограмма, что делает их в три-четыре раза больше, чем типичные черные или коричневые крысы.

Несмотря на то, что этот новый вид гигантских крыс был обнаружен всего несколько лет назад, он быстро попал в список под угрозой исчезновения, а их дом в переходной зоне Заира, увы, оказался под угрозой. Долгое время ученые не могли вновь повстречать гигантскую крысу Вангуну из-за их чрезвычайно малой популяции, но сегодня все изменилось.

Фотография с фотоловушки гигантской крысы Вангуну, неуловимого вида, который никогда раньше не был запечатлен на фотографиях Фото: Tyrone Lavery

Ученые расставили фотоловушки вокруг острова Вангуну, где и обитают гигантские крысы. В результате им удалось впервые заснять этих огромных грызунов во время того, как они раскалывали кокосы. По словам ведущего автора исследования, доктора Тайрона Лавери из Мельбурнского университета, гигантские крысы появились на 95% фотографий, которые удалось сделать команде.

Команда изучила фото и определила, что на них изображены четыре отдельные особи. К сожалению, ученые также предполагают, что эти удивительные фото гигантских крыс могут оказаться первыми и последними. Всему виной быстрое сокращение популяции и утрата среды обитания.

По словам Лавери, на изображениях видно, что гигантские крысы Вангуну живут в девственных лесах Заиры — эти территории представляют собой единственную оставшуюся среду обитания этого вида. Увы, ранее правительство дало согласие на вырубку лесов в Заире и если она продолжится, это может привести к исчезновению этого гигантского вида.

Ранее Фокус писал о том, что ученые пытаются спасти вымирающий вид рептилий.