Как воскресить дракона: ученые пытаются спасти вымирающий вид рептилий (фото)

Биотехнологическая компания, уже нацеленная на воскрешение мамонтов и тилацинов, решила помочь сохранить вымирающий вид уникальных ящериц.

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Викторианский луговой безухий дракон, известный в науке как Tympanocryptis pinguicolla, недавно был встречен впервые с 1969 года. Осознавая хрупкое состояние этого вида, специалисты по охране природы сотрудничают с компанией Colossal Biosciences, которая ранее была известна своими стремлениями возродить вымерших млекопитающих, таких как мамонты и тилацины, чтобы возродить популяцию рептилии, пишет IFLScience.

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Первоначально в Австралии обитало не менее 23 видов ушастых драконов, однако из-за потери среды обитания и появления новых хищников несколько видов теперь находятся под угрозой исчезновения. T. pinguicolla не встречался в штате Виктория уже более пяти десятилетий. Исследование, проведенное в 2019 году, позволило сделать вывод о том, что популяции, которые в северных регионах когда-то были отнесены к виду T. pinguicolla, на самом деле являются разными видами.

К счастью, недавно живые драконы T. pinguicolla были обнаружены на охраняемой территории в штате Виктория. Музеи штата Виктория, которые занимались разведением близкородственного вида драконов из Канберры, теперь уделяют приоритетное внимание сохранению T. pinguicolla. Зоопарки Виктории успешно разводят в неволе различные виды драконов и включили некоторых из них в программу сохранения. Организация намерена разводить и в перспективе реинтродуцировать их в дикую природу, как это было сделано с канберрскими драконами.

Канберрский луговой безухий дракон так похож на викторианского, что их 50 лет считали представителями одного вида Фото: John Wombey/CSIRO (CC BY 3.0)

Руководитель проекта Джон Лоусон отметил, что разведение этих драконов может быть сложной задачей из-за избирательности самок при выборе партнера.

Понимая значимость ситуации, компания Colossal Biosciences обещала оказать финансовую поддержку программе по сохранению популяции, осуществляемой зоопарком Виктории. Кроме того, компания предложила помощь в секвенировании генома редкого дракона. Это позволит лучше понять его родословную и может помочь в его сохранении.

Мэтт Джеймс из Colossal заявил Guardian, что компания стремится использовать передовые технологии в партнерстве с зоопарками и правительствами для сохранения исчезающих видов.

Если основные проекты компании Colossal, такие как возрождение мамонта и тилацина, вызывали дискуссии в научном сообществе, то сотрудничество с компанией по сохранению вида дракона представляется менее спорным. Основные опасения по поводу возрождения мамонтов и тилацинов связаны с этическими соображениями и возможными проблемами инбридинга. Однако эти проблемы не имеют отношения к проекту по созданию дракона, особенно если будут обнаружены новые популяции драконов, что позволит разнообразить генофонд.

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