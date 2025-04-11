Неожиданно открыли окно в "затерянный мир": ученые препарировали мамонтенка возрастом 130 тыс. лет

Тело детеныша мамонта было обнаружено в прошлом году и было названо Яной в честь речного бассейна, где и было найдено. Теперь ученые провели вскрытие удивительного образца, которому, как считают ученые, около 130 000 лет.

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Об этом пишет Science Alert.

Останки мамонтенка были обнаружены на Дальнем Востоке и отличаются тем, что удивительно хорошо сохранились. Это дает ученым возможность заглянуть в прошлое планеты, а также, возможно, и в будущее Земли, поскольку изменение климата оттаивает вечную мерзлоту, где был найден образец.

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Кожа детеныша сохранила свой серовато-коричневый цвет и пучки рыжеватых волос. Морщинистый хобот Яны изогнут и направлен к ее рту, а орбиты глаз детеныша прекрасно узнаваемы, а ее крепкие ноги напоминают ноги современного слона.

По словам ученых из лаборатории функциональной геномики и протеомики микроорганизмов, вскрытие этого образца предоставляет науке уникальную возможность, заглянуть в прошлое и будущее Земли. В ходе вскрытия ученые надеются найти уникальные древние бактерии и провести генетический анализ растений и спор, которые мамонтенок ела. Предполагается, что это позволит узнать больше о месте и времени, когда Яна была жива.

Исследователи отмечают, что тело мамонтенка во много сохранилось, поскольку пролежало тысячи лет замурованным в вечной мерзлоте в Сибири. Высота мамонтенка в холке достигают 1,2 метра и около 2 метров в длину, а ее вес составлял около 180 килограммов. Более того, ученые считают, что Яна, вероятно, является наиболее хорошо сохранившимся образцом мамонта из всех, которые когда-либо удавалось обнаружить человеку.

Вскрытие этого образца, по словам ученых, предоставило уникальную возможность заглянуть в прошлое планеты. По сути, многие органы и ткани мамонтенка хорошо сохранились, пищеварительный тракт и желудок сохранились частично, однако ученые все еще смогли обнаружить фрагменты кишечника и толстой кишки — в результате команде удалось воссоздать трапезу Яны.

Ученые надеются обнаружить в образцах "древние микроорганизмы", которым удалось сохраниться внутри мамонта — это позволит ученым в будущем изучить их "эволюционную связь с современными организмами", живущими на Земле.

Отметим, изначально ученые предполагали, что мамонтенок умер около 50 000 лет назад, но теперь анализ слоя вечной мерзлоты указывает на то, что возраст Яны, вероятно, составляет более 130 000 лет. Что касается возраста мамонтенка на момент смерти, ученые считают, что самке было больше года, так как у нее уже появились молочные бивни. Известно, что у слонов и мамонтов есть молочные бивни, которые позже выпадают.

Ранее Фокус писал о том, что мамонт совершил удивительное путешествие к поселению древних людей 14 тысяч лет назад.