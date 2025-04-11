Несподівано відкрили вікно в "загублений світ": учені препарували мамонтеня віком 130 тис. років

Тіло дитинчати мамонта було виявлено торік, і його назвали Яною на честь річкового басейну, де його було знайдено. Тепер вчені провели розтин дивовижного зразка, якому, як вважають вчені, близько 130 000 років.

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Про це пише Science Alert.

Останки мамонтеняти були виявлені на Далекому Сході й вирізняються тим, що напрочуд добре збереглися. Це дає вченим можливість зазирнути в минуле планети, а також, можливо, і в майбутнє Землі, оскільки зміна клімату розтоплює вічну мерзлоту, де було знайдено зразок.

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Шкіра дитинчати зберегла свій сірувато-коричневий колір і пучки рудуватого волосся. Зморшкуватий хобот Яни вигнутий і спрямований до її рота, а орбіти очей дитинчати прекрасно впізнавані, а її міцні ноги нагадують ноги сучасного слона.

За словами вчених з лабораторії функціональної геноміки й протеоміки мікроорганізмів, розтин цього зразка надає науці унікальну можливість зазирнути в минуле і майбутнє Землі. Під час розтину вчені сподіваються знайти унікальні стародавні бактерії та провести генетичний аналіз рослин і спор, які мамонтеня їло. Передбачається, що це дасть змогу дізнатися більше про місце і час, коли Яна була жива.

Дослідники зазначають, що тіло мамонтеняти багато в чому збереглося, оскільки пролежало тисячі років замурованим у вічній мерзлоті в Сибіру. Висота мамонтеняти в холці сягає 1,2 метра і близько 2 метрів у довжину, а її вага становила близько 180 кілограмів. Ба більше, вчені вважають, що Яна, ймовірно, є зразком мамонта, що найкраще зберігся, з усіх, які коли-небудь вдавалося виявити людині.

Розтин цього зразка, за словами вчених, надав унікальну можливість зазирнути в минуле планети. По суті, багато органів і тканин мамонтеняти добре збереглися, травний тракт і шлунок збереглися частково, проте вчені все ще змогли виявити фрагменти кишківника і товстої кишки — в результаті команді вдалося відтворити трапезу Яни.

Вчені сподіваються виявити в зразках "стародавні мікроорганізми", яким вдалося зберегтися всередині мамонта — це дасть змогу вченим у майбутньому вивчити їхній "еволюційний зв'язок із сучасними організмами", що живуть на Землі.

Зазначимо, спочатку вчені припускали, що мамонтеня померло близько 50 000 років тому, але тепер аналіз шару вічної мерзлоти вказує на те, що вік Яни, ймовірно, становить понад 130 000 років. Що стосується віку мамонтеняти на момент смерті, вчені вважають, що самці було понад рік, оскільки у неї вже з'явилися молочні бивні. Відомо, що у слонів і мамонтів є молочні бивні, які пізніше випадають.

Раніше Фокус писав про те, що мамонт здійснив дивовижну подорож до поселення древніх людей 14 тисяч років тому.