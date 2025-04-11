Странные анатомические особенности им не чужды: если ли на самом деле у кошек пупки (фото)

Наши питомцы имеют весьма удивительную анатомию: от странных маленьких кармашков по бокам ушей до больших отвислых мешочков, которые свисают с их животов — кошкам не чужды странные анатомические особенности. Но есть ли у них пупки? Ученые дали ответ на этот вопрос.

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Об этом пишет IFLScience.

Пупок — это шрам, образованный после отсоединения пуповины вскоре после рождения. Известно, что пуповина функционирует для доставки кислорода и питательных веществ эмбриону, пока он находится внутри матери, однако как только детеныш рождается, этот орган становится бесполезным и отпадает, оставляя уникальный шрам. Но насколько они уникальны?

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Ученые отмечают, что на самом деле — не слишком уникальны. На самом деле, пупки встречаются у всех плацентарных млекопитающих, в том числе и кошек. Отметим, что все млекопитающие на Земле делятся на три основные категории:

плацентарные — вынашивают потомство внутри матки;

сумчатые — рождают недоразвитых детенышей, которые питаются через желточный мешок, пока находятся внутри матки, прежде чем провести остаток своего развития во внешнем мешке;

однопроходные — откладывают яйца, а не рождают живых детенышей.

К плацентарным животным относятся кошки, собаки, обезьяны, люди и многие другие виды. Они также являются единственными на Земле, у кого есть пуповина, прикрепляющаяся к плаценте в утробе матери. Учитывая все это, было бы логично предположить, что они единственные животные, у которых есть "пупок". Но так ли это?

Исследователи определяют пупок как "углубление в середине живота, которое отмечает точку бывшего прикрепления пуповины или желточного стебля". Включение последнего в это определение является важным, поскольку означают, что животные, питающиеся желтком, будь то сумчатые, живородящие или яйцекладущие, также могут иметь пупки.

Животные, питающиеся желточным стеблем, прикрепляющим желточный мешок к средней кишке, включают сумчатых во время их начальной фазы беременности и животных, которые развиваются внутри яйца. Когда живородящие рептилии и некоторые виды рыб вынашивают потомство внутри матери, они также прикрепляются к желточным мешкам, а не к стенке плаценты. Однако не все живородящие виды рыб питаются желточным мешком, что называется лецитотрофией; некоторые получают питательные вещества непосредственно от матери, подобно плацентарным млекопитающим, этот процесс называется матротрофией.

Если учитывать все это, люди начинают замечать пупки по всюду, в том числе и у динозавров. На фото ниже ученые показали пупки, которые ранее были обнаружены на чешуйчатом подбрюшье змеи, животе кошки и ламантина.

Ученые показали пупки, которые ранее были обнаружены на чешуйчатом подбрюшье змеи, животе кошки и ламантина Фото: IFLScience

Ранее Фокус писал о том, что "пупок" Юты почти на 20 лет рассорил ученых: что особенного в этом загадочном "пузыре".