С пупками и вегетарианской диетой: несколько любопытных фактов об акулах

Новое исследование показывает, насколько разными могут быть акулы, а также самцы и самки внутри одного вида.

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При упоминании акул первое, что приходит на ум, это большие не слишком разумные рыбы с острыми зубами, от которых следует держаться подальше. Однако исследователи, проводящие месяцы, изучая этих морских обитателей, знают, насколько обманчив этот образ, пишет IFLScience.

Во-первых, по словам ученых, разнообразие акул поразительно. Во-вторых, различия между видами настолько велики, что порой может показаться, что некоторые из них едва ли каким-то образом связаны между собой.

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Новая работа исследователя белых акул, доктора наук из Университета Сассекса Джорджии Френч с коллегами из Великобритании и Южной Африки показывает, что значительные различия могут существовать не только между видами, но и внутри одного вида — между самцами и самками. Более того, наблюдая за южноафриканскими большими белыми акулами, ученые обнаружили, что некоторые самки не переходят от поедания рыбы в детстве к поеданию тюленей и других млекопитающих в более взрослом возрасте. Результаты исследования показали, что некоторые взрослые самки в действительности специализируются на добыче рыбы, а также используют среду обитания, отличную от самцов.

Команда пришла к такому выводу после проведения анализа стабильных изотопов — типа химического исследования крохотных кусочков мышц, которые были собраны у свободно плавающих больших белых акул. В результате ученые смогли узнать о том, как питались хищники в течение примерно двухлетнего периода времени.

Отметим, что различия в том, как полы используют ресурсы, называются половой сегрегацией и довольно распространены у акул. При этом причины половой сегрегации могут быть чрезвычайно сложными, но порой они также связаны с различными требованиями к температуре и питанию, а также необходимостью рожать в специальных питомниках.

Авторы исследования также считают, что процесс ухаживания и спаривания также может быть одной из причин, по которым самки вырастают до больших размеров — известно, что самцам, за неимением рук, приходиться удерживать самок зубами. Любопытно, что ранее ученые также зафиксировали, что самки небольших пятнистых кошачьих акул прячутся в дневное время в мелководных пещерах, чтобы избежать агрессии и приставаний со стороны самцов.

По словам Френч, если посмотреть на разнообразие акул шире, среди разных видов, ситуация становится еще более любопытной. Науке известно о более чем 400 видах акул, а их размеры варьируются от 20-сантиметровых карликовых акул-фонарей до 18-метровых китовых акул.

Акулы также бывают чрезвычайно разнообразных форм: от плоских акул-ангелов, похожих на луч, до круглых акул с оборками, похожих на угрей. Также исследователи обнаружили, что в зависимости от вида может меняться и форма зубов животных: от дробящих пластин до круглых, похожих на лезвия зубов.

Акулы также делятся на множество репродуктивных типов: одни откладывают яйца, тогда как у других яйца вылупляются внутри них самих, в результате чего рождаются детеныши, которые затем развиваются в матке самки и лишь после появляются на свет. Другие рожают аналогично млекопитающим, с помощью плаценты и пуповины. Пуповина прикрепляется между грудными плавниками, и когда детеныши рождаются, у них остается пупочный шрам, фактически пупок, который виден в течение нескольких недель, пока не заживет полностью. Более того, некоторые наблюдения также показывают, что самки акул порой способны размножаться без партнера.

Авторы исследования надеются, что в дальнейшем результаты их работы помогут защитить виды акул, которые сегодня оказались на грани исчезновения.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые засняли новорожденную большую белую акулу: их никогда не видели маленькими.