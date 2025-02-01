"Пупок" Юты почти на 20 лет рассорил ученых: что особенного в этом загадочном "пузыре"

Гигантское скальное образование имеет две теории происхождения и ученые никак не могут прийти к общему знаменателю.

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Апхивал (Upheaval Dome), что дословно переводится как "перевернутый купол" — гигантское скальное образование, расположенное на юго-востоке Юты. Это удивительное место также называют "пупком" Юты и оно стало настоящим "яблоком раздора" для ученых — с момента его открытия, исследователи так и не смогли определить его происхождение, пишет Live Science.

В 2007 году астронавты на борту Международной космической станции сфотографировали скальное образование с высоты птичьего полета, что вызвало сравнение гигантского купола с "пупком". С момента обнаружения Апхивала существуют две теории его происхождения, хотя большинство ученых считают, что оно было создано древним ударом метеорита. Впрочем, далеко не все эксперты поддерживают эту теорию.

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Апхивал простирается на 5 километров в поперечнике и достигает 300 метров в высоту. Происхождение этого места невероятно спорно, но наличие на месте шоковых кристаллов кварца позволяет предположить, что купол вырос после того, как метеорит врезался в Землю около 60 миллионов лет назад.

Геологи предпочитают, что удар метеорита изначально оставил чашеобразную впадину в земле. Края этой впадины были нестабильны и в конечном итоге обрушились, а затем нижележащие породы могли подняться, заполнив пустоту и создав хребтообразную структуру, которую мы наблюдаем сегодня.

Существуют также противники этой теории, предполагающие, что Апхивал был образован горой соли, возвышающейся под слоями песчаника юго-восточной Юты. Отметим, что толстый слой соли, происходящий из древних замкнутых морей, находится под национальным парком Каньонлендс. Соль относительно легкая и может перемещаться в скалах, подобно тому, как лед может перемещаться на дне ледника, согласно Службе национальных парков (NPS).

Также известно, что соль менее плотная, чем песчаник, а потому она могла создать гигантский "пузырь", оттолкнувший скалы в сторону во время своего подъема вверх. В то же время исследователи отмечают, что Апхивал вряд ли является самим солевым пузырем, покрытым песчаником, так как эрозия, вероятно, стерла несколько слоев со структуры за многие века.

Вместо этого ученые полагают, что центр купола считается скалистым основанием, образовавшимся под соляным пузырем из-за падения камней в трещины по краям пузыря. Ученые считают, что камни, вероятно, могли скатиться по сторонам пузыря и скапливаться под солью, создавая скалистую структуру, которую исследователи наблюдают сегодня.

Если эта теория соляного пузыря верна, это сделало бы Апхивал самой глубоко эродированной соляной структурой в мире. Но открытие потрясенных кристаллов кварца является последним опубликованным расследованием происхождения Upheaval Dome. Вероятно, ученым придется продолжить исследования, чтобы в конце концов поставить точку в этом споре.

Ранее Фокус писал о том, что ученые измерили вибрацию красных скал в штате Юта.