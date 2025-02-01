"Пупок" Юти майже на 20 років посварив учених: що особливого в цій загадковій "бульбашці"

Гігантське скельне утворення має дві теорії походження і вчені ніяк не можуть дійти до спільного знаменника.

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Апхівал (Upheaval Dome), що дослівно перекладається як "перевернутий купол" — гігантське скельне утворення, розташоване на південному сході Юти. Це дивовижне місце також називають "пупком" Юти й воно стало справжнім "яблуком розбрату" для вчених — з моменту його відкриття, дослідники так і не змогли визначити його походження, пише Live Science.

У 2007 році астронавти на борту Міжнародної космічної станції сфотографували скельне утворення з висоти пташиного польоту, що викликало порівняння гігантського купола з "пупком". З моменту виявлення Апхівалу існують дві теорії його походження, хоча більшість учених вважають, що воно було створене давнім ударом метеорита. Утім, далеко не всі експерти підтримують цю теорію.

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Апхівал простягається на 5 кілометрів у поперечнику і досягає 300 метрів у висоту. Походження цього місця неймовірно спірне, але наявність на місці шокових кристалів кварцу дає змогу припустити, що купол виріс після того, як метеорит врізався в Землю близько 60 мільйонів років тому.

Геологи вважають за краще, що удар метеорита спочатку залишив чашоподібну западину в землі. Краї цієї западини були нестабільними та зрештою обвалилися, а потім нижчі породи могли піднятися, заповнивши порожнечу і створивши хребтоподібну структуру, яку ми спостерігаємо сьогодні.

Існують також противники цієї теорії, які припускають, що Апхівал був утворений горою солі, що підноситься під шарами пісковику південно-східної Юти. Зазначимо, що товстий шар солі, що походить зі стародавніх замкнутих морів, знаходиться під національним парком Каньйонлендс. Сіль відносно легка і може переміщатися в скелях, подібно до того, як лід може переміщатися на дні льодовика, згідно зі Службою національних парків (NPS).

Також відомо, що сіль менш щільна, ніж пісковик, а тому вона могла створити гігантську "бульбашку", що відштовхнула скелі вбік під час свого підйому вгору. Водночас дослідники зазначають, що Апхівал навряд чи є самою сольовою бульбашкою, вкритою пісковиком, оскільки ерозія, ймовірно, стерла кілька шарів зі структури за багато століть.

Замість цього вчені вважають, що центр купола вважається скелястою основою, що утворилася під соляною бульбашкою через падіння каміння в тріщини на краях бульбашки. Вчені вважають, що каміння, ймовірно, могло скотитися з боків міхура і накопичуватися під сіллю, створюючи скелясту структуру, яку дослідники спостерігають сьогодні.

Якщо ця теорія соляної бульбашки правильна, це зробило б Апхівал найглибше еродованою соляною структурою у світі. Але відкриття потрясених кристалів кварцу є останнім опублікованим розслідуванням походження Upheaval Dome. Ймовірно, вченим доведеться продовжити дослідження, щоб врешті-решт поставити крапку в цій суперечці.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виміряли вібрацію червоних скель у штаті Юта.