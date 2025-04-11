Дивні анатомічні особливості їм не чужі: чи є насправді у кішок пупки (фото)

Наші улюбленці мають вельми дивовижну анатомію: від дивних маленьких кишеньок з боків вух до великих відвислих мішечків, що звисають з їхніх животів, — кішкам не чужі дивні анатомічні особливості. Але чи є у них пупки? Вчені дали відповідь на це питання.

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Про це пише IFLScience.

Пупок — це шрам, утворений після від'єднання пуповини незабаром після народження. Відомо, що пуповина функціонує для доставки кисню та поживних речовин ембріонові, доки він перебуває всередині матері, однак щойно дитинча народжується, цей орган стає марним і відпадає, залишаючи унікальний шрам. Але наскільки вони унікальні?

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Учені зазначають, що насправді — не надто унікальні. Насправді пупки трапляються у всіх плацентарних ссавців, зокрема й у кішок. Зазначимо, що всі ссавці на Землі діляться на три основні категорії:

плацентарні — виношують потомство всередині матки;

сумчасті — народжують недорозвинених дитинчат, які харчуються через жовтковий мішок, поки перебувають усередині матки, перш ніж провести залишок свого розвитку в зовнішньому мішку;

однопрохідні — відкладають яйця, а не народжують живих дитинчат.

До плацентарних тварин належать кішки, собаки, мавпи, люди та багато інших видів. Вони також є єдиними на Землі, у кого є пуповина, що прикріплюється до плаценти в утробі матері. З огляду на все це, було б логічно припустити, що вони єдині тварини, у яких є "пупок". Але чи так це?

Дослідники визначають пупок як "заглиблення в середині живота, яке відзначає точку колишнього прикріплення пуповини або жовткового стебла". Включення останнього до цього визначення є важливим, оскільки означає, що тварини, які харчуються жовтком, чи то сумчасті, живородні, чи то яйцекладучі, також можуть мати пупки.

Тварини, що харчуються жовтковим стеблом, яке прикріплює жовтковий мішок до середньої кишки, включають сумчастих під час їхньої початкової фази вагітності та тварин, які розвиваються всередині яйця. Коли живородні рептилії та деякі види риб виношують потомство всередині матері, вони також прикріплюються до жовткових мішків, а не до стінки плаценти. Однак не всі живородні види риб живляться жовтковим мішком, що називається лецитотрофією; деякі отримують поживні речовини безпосередньо від матері, подібно до плацентарних ссавців, цей процес називається матротрофією.

Якщо враховувати все це, люди починають помічати пупки всюди, зокрема й у динозаврів. На фото нижче вчені показали пупки, які раніше були виявлені на лускатому підчерев'ї змії, животі кішки й ламантина.

Вчені показали пупки, які раніше були виявлені на лускатому підчерев'ї змії, животі кішки і ламантина Фото: IFLScience

Раніше Фокус писав про те, що "пупок" Юти майже на 20 років посварив учених: що особливого в цій загадковій "бульбашці".