Скрытный вредитель. Ученые обнаружили необычную причину частого кожного зуда

Оказывается, за привычным нам периодическим зудом стоит живой организм, который процветает внутри нас и постоянно причиняет нам дискомфорт.

Недавнее исследование выявило новый фактор, способствующий возникновению кожного зуда. Исследователи из Гарвардской медицинской школы обнаружили, что бактерия Staphylococcus aureus, обычно связанная с экземой, может напрямую стимулировать нервные клетки у мышей, что приводит к зуду. Этот вывод был сделан на основе наблюдений за тем, что мыши чесались даже при минимальном воспалении, что свидетельствует о прямом воздействии бактерий на нервные волокна, вызывающие зуд, пишет NBC News.

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Исследование показало, что при проникновении S. aureus в кожу мышей она выделяет фермент V8. Этот фермент активирует на нервных клетках белок PAR1, который затем подает сигнал в мозг, вызывая зуд. Испытания на нервных клетках человека позволят выяснить, может ли аналогичный механизм действовать и у людей, хотя для подтверждения этого необходимо будет проведение дальнейших исследований.

Данное исследование позволяет по-новому взглянуть на экзему, в частности, на атопический дерматит — хроническое заболевание кожи, которым страдает множество людей и которое часто ассоциируется с аллергией. В ходе исследования было также отмечено, что у мышей, подвергшихся воздействию S. aureus, усилилось расчесывание и раздражение кожи, они были более склонны к аллокнезу — состоянию, вызывающему зуд от обычно не вызывающих зуд раздражителей.

Важно отметить, что в исследовании реакция зуда была отделена от воспалительной реакции, что позволяет предположить, что причиной зуда является сама бактерия. Такое разделение причин открывает новые возможности для лечения экземы, которое в настоящее время основывается на применении стероидов местного действия и специальных инъекций в тяжелых случаях.

Полученные результаты могут проложить путь к целенаправленному лечению, например, к созданию препарата для местного применения, блокирующего путь S. aureus к зуду, или перепрофилированию одобренного Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США препарата Vorapaxar, который ингибирует белок PAR1. Исследование также намекает на более широкое применение для лечения других кожных заболеваний, вызываемых золотистым стафилококком.

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