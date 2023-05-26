Не все чесотки одинаковы: ученые объясняют отличия и опасности зуда

Зуд, защитная реакция у животных, долгое время оставался загадкой. Распутывая отдельные нейронные пути, управляющие механическим и химическим зудом у мышей, ученые прокладывают путь к новым терапевтическим вмешательствам и углубляют наше понимание хронических зудящих состояний.

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Исследователи из Института Салка сделали важное открытие нейронных путей, участвующих в восприятии зуда у мышей. Они определили два разных пути, отвечающих за кодирование механических и химических ощущений зуда, причем определенная группа нейронов передает информацию о механическом зуде от спинного мозга к головному, пишет SciTechDaily.

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Разделение этих нейронных путей, определяющих реакцию на чесание и хронический зуд, закладывает важную основу для разработки инновационных терапевтических мишеней. Зуд служит защитным механизмом у животных, предупреждая их о присутствии потенциальных патогенов, занесенных паразитами.

Например, когда комар садится на руку человека, он осознает его прикосновение и инстинктивно чешет это место, чтобы удалить его. Ощущение зуда, возникающее от физических раздражителей, таких как ползущее насекомое, называется "механическим зудом", который отличается от "химического зуда", вызываемого раздражителями, такими как слюна комара после укуса.

Несмотря на внешне схожую реакцию на чесание, недавние исследования, проведенные в Институте Салка, выявили у мышей различные мозговые пути, контролирующие механический и химический зуд. Результаты исследований показывают, что определенная популяция нейронов передает информацию о механическом зуде из спинного мозга в головной. Кроме того, они определили нейропептидные сигналы, которые регулируют оба типа зуда.

Соавтор исследования Мартин Гулдинг, профессор и заведующий кафедрой Фредерика В. и Джоанны Дж. Митчелл, подчеркивает фундаментальные знания, полученные в ходе исследования, относительно кодирования этих двух форм зуда в мозге.

Это открытие основывается на более ранней работе лаборатории Гулдинга, в которой уже были определены нейроны спинного мозга, ответственные за механический зуд, но не за химический зуд. В сотрудничестве с соавтором Сунг Ханом, доцентом и обладателем кафедры развития фонда Pioneer, исследователи изучили конкретную область мозга, которая функционирует как центр тревоги, обнаруживая как внешние, так и внутренние сигналы угрозы.

Для дальнейшего изучения этого вопроса ученые использовали генетические методы и носимые миниатюрные микроскопы, что позволило им наблюдать за активностью отдельных нейронов мыши, вызванной зудом.

Наблюдая за последующей активностью и изменениями в стволе мозга, исследователи выявили различные клеточные реакции на механические и химические зудящие стимулы. Это позволило им классифицировать различия между химическими и механическими путями зуда и определить важнейшие молекулы, участвующие в их регуляции.

Следующие шаги исследователей включают изучение точек схождения этих путей в мозге и изучение областей мозга, которые получают сигналы, определяющие решение почесать зуд. Они также стремятся лучше понять, как спинной мозг и ствол головного мозга различают боль и зуд.

Учитывая, что хронический зуд представляет собой сложную проблему, исследователи считают, что их результаты будут способствовать разработке новых методов его лечения.

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