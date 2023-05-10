Прорыв в лечении тромбов: новое соединение оказалось во много раз безопаснее и эффективнее

Исследователи открыли новое соединение, которое может стать ответом на вопрос предотвращения образования тромбов, поэтому можно проститься с опасными для здоровья препаратами.

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Исследователи из Университета Британской Колумбии (UBC) и Мичиганского университета совершили новый прорыв в мире профилактики и лечения тромбов. Приготовьтесь к серьезным научным открытиям, ведь новое соединение, которое они обнаружили, не только предотвращает образование тромбов, но и не имеет опасных побочных эффектов, присущих современным препаратам для разжижения крови, пишет HealthNews.

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Тромбы — это не шутки. Они влияют на почти миллион людей в мире ежегодно и являются причиной около 100 000 смертей. В случае обнаружения тромба врачи обычно назначают антикоагулянты или антитромботические препараты (также известные как "разбавители крови"), чтобы помочь вылечить тромб и предотвратить образование новых.

Но проблема с разбавителями крови состоит в том, что они фактически могут увеличить риск кровотечения, поскольку вмешиваются в работу ферментов, контролирующих процесс свертывания крови.

Но теперь исследователи открыли макромолекулярный ингибитор полианионов (MPI 8), который может стать ответом на все проблемы со свертыванием крови. Эта молекула связывается с полифосфатом, который участвует в ускорении свертывания крови, но необходим для самого процесса и ингибирует его.

Испытав MPI 8 на мышах, специалисты обнаружили, что это эффективный антикоагулянт, не увеличивающий риск кровотечения и не имеющий никаких токсических эффектов. Это отличная новость, ведь она означает, что в ближайшем будущем на рынке может появиться более безопасное и эффективное средство для разжижения крови.

По словам Джея Кижаккедата (Jay Kizhakkedathu), профессора, заведующего кафедрой патологии и лабораторной медицины и Центра исследований крови Университета Британской Колумбии, разработка MPI 8 является большим прорывом в области профилактики и лечения тромбов.

Если дальнейшие исследования покажут многообещающие результаты, исследователи планируют провести клинические испытания MPI 8. Они даже подали заявку на патент на новую технологию разжижения крови.

Сегодня мы можем встать на шаг ближе к предотвращению тромбов без риска опасных побочных эффектов.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.