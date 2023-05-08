Ежедневные поездки на работу могут быть вредными: ученые объясняют почему

Недавно завершенный исследовательский проект, проведенный в конце 2022 г., показал, что длительные поездки на работу могут быть связаны с меньшей физической активностью, избыточным весом и проблемами со сном.

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По мере того как мы выходим из удаленной работы, вызванной пандемией, все большее количество компаний зовет своих сотрудников обратно в офис, как на полный, так и неполный рабочий день. Хотя возвращение к более социальной рабочей среде, несомненно, полезно для некоторых, не следует забывать о последствиях длительных поездок на работу для здоровья, пишет ScienceAlert.

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Недавно завершенный исследовательский проект, проведенный в конце 2022 года, показал, что длительные поездки на работу могут быть связаны с меньшей физической активностью, избыточным весом и проблемами со сном. Кроме того, в зависимости от того, где находится ваше рабочее место, вы можете быть более склонны к чрезмерному употреблению алкоголя.

В исследовании использовались данные Шведского продольного исследования здоровья, в котором приняли участие около 13 000 человек в возрасте 16-64 лет. Ученые проанализировали ряд факторов образа жизни, включая физическую активность, курение, употребление алкоголя и вес, а также стресс на рабочем месте и уже имеющиеся заболевания.

Ученые также изучили расстояние между домом участника и его рабочим местом и социально-экономический статус окружающих районов.

Результаты показывают, что поездки на работу на расстояние более 3 км (1,9 мили) повышают вероятность физической неактивности и избыточного веса, а также плохого сна. Люди, которые работают более 40 часов в неделю и ездят на работу более пяти часов в неделю, также более склонны к физической неактивности и проблемам со сном.

Более того, участники, работающие в районах с высоким социально-экономическим статусом или вблизи баров, чаще имеют вредные привычки употребления алкоголя. Эти результаты сохранялись даже после учета возраста, хронических заболеваний, психических расстройств и рода занятий.

Хотя не существует идеального расстояния для поездок на работу или месторасположения офиса, которое можно определить на основе исследования, ученые смогли заметить, что участники, что ездили на работу на расстояние 3 км или меньше, были более физически активны.

Возможно, они выиграли от того, что им было легче добираться до работы на велосипеде или пешком, или от того, что у них было больше времени на физические упражнения до и после работы.

Однако результаты, касающиеся веса, сна и питьевого режима, были менее ясны. Для изучения этих факторов и определения схожести результатов для людей, живущих в разных регионах мира, потребуются дальнейшие исследования.

Тем не менее исследование подчеркивает влияние местоположения вашего рабочего места на ваш образ жизни и здоровье. Ограничение доступа к алкоголю вблизи дома и работы может снизить потребление алкоголя и уменьшить количество проблем со здоровьем.

Также важно рассмотреть способы облегчения поездок на работу, например, на общественном транспорте или велосипеде, поскольку это может способствовать физической активности и поддержанию здорового веса.

В конечном счете, длительная поездка на работу необязательно должна негативно сказываться на вашем здоровье. Включение их в ежедневную рутину и иногда выбор коктейлей вместо алкогольных напитков при общении с коллегами может оказать положительное влияние.

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