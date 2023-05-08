Щоденні поїздки на роботу можуть бути шкідливими: вчені пояснюють чому

Нещодавно завершений дослідницький проєкт, проведений наприкінці 2022 року, показав, що тривалі поїздки на роботу можуть бути пов'язані з меншою фізичною активністю, надмірною вагою та проблемами зі сном.

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У міру того як ми виходимо з віддаленої роботи, спричиненої пандемією, дедалі більша кількість компаній кличе своїх співробітників назад в офіс, як на повний, так і на неповний робочий день. Хоча повернення до соціального робочого середовища, безсумнівно, корисне для деяких, не слід забувати про наслідки тривалих поїздок на роботу для здоров'я, пише ScienceAlert.

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Нещодавно завершений дослідницький проєкт, проведений наприкінці 2022 року, показав, що тривалі поїздки на роботу можуть бути пов'язані з меншою фізичною активністю, надмірною вагою та проблемами зі сном. Крім того, залежно від того, де розташоване ваше робоче місце, ви можете бути більш схильні до надмірного вживання алкоголю.

У дослідженні використовували дані Шведського поздовжнього дослідження здоров'я, в якому взяли участь близько 13 000 осіб у віці 16-64 років. Науковці проаналізували низку факторів способу життя, включно з фізичною активністю, курінням, вживанням алкоголю та вагою, а також стресом на робочому місці та вже наявними захворюваннями.

Вчені також вивчили відстань між будинком учасника та його робочим місцем і соціально-економічний статус навколишніх районів.

Результати показують, що поїздки на роботу на відстань понад 3 км підвищують ймовірність фізичної неактивності та надмірної ваги, а також поганого сну. Люди, які працюють понад 40 годин на тиждень і їздять на роботу понад п'ять годин на тиждень, також більш схильні до фізичної неактивності та проблем зі сном.

Ба більше, учасники, які працюють у районах із високим соціально-економічним статусом або поблизу барів, частіше мають шкідливі звички вживання алкоголю. Ці результати зберігалися навіть після врахування віку, хронічних захворювань, психічних розладів і роду занять.

Хоча не існує ідеальної відстані для поїздок на роботу або місця розташування офісу, яку можна визначити на основі дослідження, вчені змогли помітити, що учасники, які їздили на роботу на відстань 3 км або менше, були фізично активніші.

Можливо, вони виграли від того, що їм було легше добиратися до роботи велосипедом або пішки, або від того, що в них було більше часу на фізичні вправи до і після роботи.

Однак результати, що стосуються ваги, сну і питного режиму, були менш зрозумілі. Для вивчення цих факторів і визначення схожості результатів для людей, що живуть у різних регіонах світу, потрібні подальші дослідження.

Проте, дослідження наголошу на впливі місця розташування вашого робочого місця на ваш спосіб життя і здоров'я. Обмеження доступу до алкоголю поблизу дому та роботи може знизити споживання шкідливих речовин і зменшити кількість проблем зі здоров'ям.

Також важливо розглянути способи полегшення поїздок на роботу, наприклад, на громадському транспорті або велосипеді, оскільки це може сприяти фізичній активності та підтримці здорової ваги.

Зрештою, тривала поїздка на роботу не обов'язково повинна негативно позначатися на вашому здоров'ї. Включення їх у щоденну рутину та іноді вибір коктейлів замість алкогольних напоїв під час спілкування з колегами може мати позитивний вплив.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.