Прорив у лікуванні тромбів: нова сполука виявилася в рази безпечнішою та ефективнішою

Дослідники відкрили нову сполуку, яка може стати відповіддю на питання запобігання утворенню тромбів, тож можна попрощатися з небезпечними для здоров'я препаратами.

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Дослідники з Університету Британської Колумбії (UBC) та Мічиганського університету зробили новий прорив у світі профілактики та лікування тромбів. Приготуйтеся до серйозних наукових відкриттів, адже нова сполука, яку вони виявили, не лише запобігає утворенню тромбів, але й не має небезпечних побічних ефектів, притаманних сучасним препаратам для розрідження крові, пише HealthNews.

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Тромби — це не жарти. Вони впливають на майже мільйон людей у світі щороку і є причиною близько 100 000 смертей. У разі виявлення тромбу лікарі зазвичай призначають антикоагулянти або антитромботичні препарати (також відомі як "розріджувачі крові"), щоб допомогти вилікувати тромб і запобігти утворенню нових.

Але проблема з розріджувачами крові полягає в тому, що вони фактично можуть збільшити ризик кровотечі, оскільки втручаються в роботу ферментів, які контролюють процес згортання крові.

Але тепер дослідники відкрили макромолекулярний інгібітор поліаніонів (MPI 8), який може стати відповіддю на всі наші проблеми зі згортанням крові. Ця молекула зв'язується з поліфосфатом, який бере участь у прискоренні згортання крові, але не є необхідним для самого процесу, та інгібує його.

Випробувавши MPI 8 на мишах, фахівці виявили, що це ефективний антикоагулянт, який не збільшує ризик кровотечі і не має жодних токсичних ефектів. Це чудова новина, адже вона означає, що в найближчому майбутньому на ринку може з'явитися безпечніший та ефективніший засіб для розрідження крові.

За словами Джея Кіжаккедату (Jay Kizhakkedathu), професора, завідувача кафедри патології та лабораторної медицини і Центру досліджень крові Університету Британської Колумбії, розробка MPI 8 є великим проривом у галузі профілактики та лікування тромбів.

Якщо подальші дослідження покажуть багатонадійні результати, дослідники планують провести клінічні випробування MPI 8. Вони навіть подали заявку на патент на свою нову технологію розрідження крові.

Сьогодні ми можемо стати на крок ближче до запобігання утворенню тромбів без ризику небезпечних побічних ефектів.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.