Спасет от мигрени. Ученые нашли новый многообещающий препарат для борьбы с симптомами

Хорошая новость для людей, страдающих мигренью, поскольку атогепант оказался безопасным, хорошо переносимым и эффективным препаратом для лечения мигрени.

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Согласно недавнему исследованию, представленному на 75-й ежегодной встрече Американской академии неврологии, препарат атогепант может стать многообещающим новым вариантом лечения для людей, не преуспевших с другими профилактическими препаратами, пишет SciTechDaily.

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В исследовании приняли участие 309 человек, страдающих эпизодическими мигренями, которые определяются как головная боль до 14 дней в месяц с признаками мигрени. Все участники пробовали как минимум два класса лекарств для предотвращения мигрени без улучшения, а некоторые даже пробовали до четырех классов лекарств без успеха. В течение 12 недель половина участников принимала 60 миллиграммов атогепанта один раз в день в виде таблетки, а другая половина принимала плацебо.

Результаты оказались весьма многообещающими.

У тех, кто принимал препарат, количество случаев мигрени в месяц уменьшилось в среднем на четыре, а у тех, кто принимал плацебо, — только на два. Кроме того, пациентам, принимавшим препарат, требовалось принимать лекарства, чтобы остановить приступ мигрени, реже, чем тем, кто принимал плацебо. Препарат хорошо переносился, наиболее распространенными побочными эффектами были запор и тошнота.

"Это лечение было безопасным, хорошо переносимым и эффективным для людей с трудно поддающейся лечению мигренью", — сказала автор исследования Патриция Позо-Росич, доктор медицины, доктор философии из Университетской больницы Валь-д'Эброн в Барселоне, Испания.

Однако исследование длилось относительно недолго — три месяца, поэтому для оценки долгосрочной эффективности и безопасности атогепанта потребуются дополнительные исследования. Тем не менее эта новость дает надежду тем, кто не смог найти облегчения от мигрени с помощью других методов лечения.

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