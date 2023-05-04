Врятує від мігрені. Науковці знайшли новий багатонадійний препарат для боротьби із симтомами

Хороша новина для людей, які страждають на мігрень, оскільки атогепант виявився безпечним, добре переносимим та ефективним препаратом для лікування мігрені.

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Згідно з нещодавнім дослідженням, представленим на 75-й щорічній зустрічі Американської академії неврології, препарат атогепант може стати багатонадійним новим варіантом лікування для людей, які не досягли успіху з іншими профілактичними препаратами, пише SciTechDaily.

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У дослідженні взяли участь 309 учасників, які страждали на епізодичну мігрень, що визначається як головний біль до 14 днів на місяць із характерними ознаками хвороби. Всі учасники спробували щонайменше два типи препаратів для профілактики мігрені без поліпшення, а деякі навіть спробували до чотирьох типів без успіху. Протягом 12 тижнів половина учасників приймала 60 міліграмів атогепанта один раз на день у вигляді таблеток, а інша половина приймала плацебо.

Результати виявилися дуже багатонадійними.

Ті, хто приймав препарат, мали в середньому на чотири дні менше мігрені на місяць, тоді як ті, хто приймав плацебо, — лише на два дні менше. Крім того, пацієнтам, які приймали препарат, рідше доводилося приймати ліки для купірування нападу мігрені, ніж тим, хто приймав плацебо.

Препарат добре переносився, найпоширенішими побічними ефектами стали закрепи та нудота.

"Це лікування було безпечним, добре переносилося і досить ефективно вплинуло на людей з мігренню, яку важко лікувати", — сказала авторка дослідження Патриція Позо-Росіч, докторка медичних наук, професорка з Університетської лікарні Валь д'Хеброн в Барселоні, Іспанія.

Однак дослідження тривало відносно недовго — три місяці, тому для оцінки довгострокової ефективності та безпеки атогепанта потрібно більше вивчень. Проте ця новина дає надію тим, хто не зміг знайти полегшення від мігрені за допомогою інших методів лікування.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.