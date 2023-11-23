Рука устанет набирать на клавиатуре: какое самое большое известное простое число

Существует очень много простых чисел, но самое большое из них имеет более двух десятков миллионов цифр.

Математики изучают простые числа уже более 2 тысяч лет, со времен древнегреческого математика Евклида. Простых чисел огромное множество, но какое из них является самым большим? Об этом пишет Live Science.

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Простыми числами называют числа, которые можно поделить без остатка только на единицу или на само себя, например, это 3 и 7. Каждое число, которое больше единицы является либо простым числом, либо кратным простому числу.

По словам Томаса Кекера из Портсмутского университета, Англия, по крайней мере со времен Евклида известно, что существует бесконечное число простых чисел. Поэтому поиск самых больших простых чисел стал важной задачей для многих математиков.

В настоящее время самым большим известным простым числом является M82589933 или 2*82 589 933 — 1. Чтобы вычислить это число, умножьте 2 само на себя 82 589 933 раза, а затем вычтите единицу. Это число содержит 24 862 048 цифр.

M82589933 является числом Мерсенна и представляет собой разновидность числа, которая получила свое название в честь французского монаха Марина Мерсенна, который исследовал эти числа более 350 лет назад. Чтобы вычислить простое число Мерсенна, 2 умножается само на себя несколько раз, а затем вычитается единица.

Математики используют специальное программное обеспечение на компьютерах, чтобы искать новые самые большие простые числа. Число M82589933 было обнаружено 7 декабря 2018 года после 12 дней непрерывной работы компьютера в рамках проекта GIMPS.

На сегодня, это самый большой проект распределенных вычислений по поиску простых чисел Мерсенна. В этом проекте группы добровольцев запускают программное обеспечение на своих компьютерах в фоновом режиме для коллективного решения задач, то есть поиска новых простых чисел. Этот проект был основан в 1996 году и является старейшим непрерывно работающим проектом распределенных вычислений. В настоящее время проект GIMPS запущен на более чем 2,6 млн компьютеров, которые выполняют примерно 4 миллиона миллиардов вычислений в секунду.

По словам Кекера, для большого целого числа, которое состоит из нескольких тысяч цифр, проверка того, является ли это число простым или нет, занимало раньше все очень много времени. Но с годами математики разработали более быстрые методы определения того, являются ли числа Мерсенна простыми. До 2018 года проект GIMPS обнаруживал новое простое число Мерсенна примерно раз в два года. Но с тех пор, нового самого большого простого числа пока обнаружить не удалось.

Как уже писал Фокус, ученые справились с проблемой Рамсея, которой почти сотня лет. Иногда математика является крайне сложной, и числа Рамсея не исключение. Однако недавно математики смогли решить проблему, которая не поддавалась решению многие годы.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали, когда лучше учить сложные предметы.