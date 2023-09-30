Легче, чем казалось: ученые рассказали, когда лучше учить сложные предметы

Многие из нас уже давно прошли бурные годы и бессонные ночи, в которые мы тщательно готовились к экзаменам по математическим наукам, но ученые утверждают, что мы делали это неправильно.

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Для тех, кому вычислительная наука дается с трудом, а уже совсем скоро им предстоит пройти проверку своих знаний в очередной контрольной, ученые вновь несут благую весть. Засиживаться до утра над книгами и расчетами, с калькулятором под рукой, совсем не обязательно. Их совсем довольно прост и никак не нарушит столько необходимый нам цикл сна, пишет Cosmos.

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Недавнее исследование, проведенное под руководством доктора Джейна Спиллера из Университета Лестера, показало, что изучение математики перед сном может помочь лучше ее запомнить. Исследователей интересовало, поможет ли сон после изучения сложных математических задач, например, умножения 8 на 23, лучше запомнить решение, чем если бы вы пытались вспомнить его после бодрствования.

Чтобы проверить это, они собрали 77 добровольцев. Эти участники прошли две основные сессии. В одной из них они изучали математику вечером, спали, а на следующее утро проходили тестирование. В другой — они учились утром и проходили тестирование позже в тот же день. Перерыв между обучением и тестированием в обоих случаях составлял около 10,5 часов, а между двумя сессиями делался недельный перерыв. Нюанс заключался в том, что участники не знали, когда именно они будут проходить тестирование.

Результаты исследования оказались довольно интересными. Авторы выяснили, что после хорошего сна люди лучше запоминают математику. В среднем они могли вспомнить на один дополнительный математический факт больше, если отдыхали между занятиями и тестом. Интересно, что это "преимущество сна" очень похоже на то, которое ранее наблюдалось для запоминания слов, хотя эффект от запоминания математических фактов был несколько менее выраженным.

Похоже, что сон оказывает положительное влияние на память, в том числе и математическую. Хотя разница может показаться незначительной, в процессе обучения каждая крупица знаний помогает. Это исследование дает нам еще одну причину ценить регулярный и здоровый сон. Ученые предлагают проверить это тем, кому эта тема интересна: знаете ли вы, сколько будет 6 умноженное на 26? Попробуйте решить эту простую задачку сегодня перед сном, а завтра утром посмотрите, помните ли вы ответ.

Ранее Фокус писал о биологических корнях математики. Математика – это выражение в символах глубинной структуры нашего восприятия, считают ученые.

Также Фокус писал об истории происхождения "х" в математических уравнениях. Есть несколько разных объяснений, которые предлагают математики: они связаны либо с переводом, либо с печатью текстов.

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