Новый шаг в сфере солнечной энергии: в Германии создали "имитатор солнца" (фото)

Новое устройство оснащено 22 различными типами светодиодов и будет полезно производителям солнечных панелей.

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Немецкая компания MBJ Solutions, специализирующаяся на оборудовании для фотоэлектрической промышленности, выпустила новый имитатор стационарного солнечного излучения, предназначенный для испытания перовскитных солнечных элементов. Об этом пишет портал pv magazine.

Сообщается, что новый "имитатор солнца" создан для компаний, разрабатывающих устройства различных размеров, от ячеек до небольших панелей. Он включает 22 светодиода с расширенным спектром ультрафиолетового и инфракрасного излучения.

Прибор оснащен непрерывным симулятором солнца класса A+, соответствующим стандарту IEC 60904-9 Ed.3, а также 5-мегапиксельной электролюминесцентной камерой. Измерительная область составляет 500 мм x 500 мм.

Имитатор стационарного солнечного излучения Фото: MBJ Solutions

Менеджер по продукции MBJ Solutions Фолькер Биманн отметил, то оборудование требует минимального обучения. По его словам, обычно операторам требуется однодневное обучение, чтобы иметь возможность управлять и обслуживать систему.

"Светодиодные блоки с 22 различными типами светодиодов идеально подходят для лабораторных измерений. Спектр и интенсивность солнечного имитатора можно легко адаптировать к вашим собственным сценариям испытаний", — говорится на сайте производителя.

В издании также отметили, что ранее в этом году MBJ Solutions запустила обновленную версию своей мобильной системы тестирования фотоэлектрических модулей, дополненную солнечным симулятором и поддержкой электролюминесцентного теста. Она предназначена для испытания на месте крупногабаритных панелей, например, для проверок перед установкой или после нее.

Напомним, международная группа исследователей разработала новый метод легирования солнечных элементов серебром, который позволяет устранить дефекты, мешающие работе элементов, и способствует росту кристаллов.

Также сообщалось, что французская компания Sunwind Energy, специализирующаяся на разработке индивидуальных солнечных электростанций, к концу года планирует выпустить солнечную фотоэлектрическую установку Delta Flore, которая совмещает садоводство и генерацию энергии.