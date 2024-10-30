Новий крок у сфері сонячної енергії: у Німеччині створили "імітатор сонця" (фото)

Новий пристрій оснащений 22 різними типами світлодіодів і буде корисним виробникам сонячних панелей.

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Німецька компанія MBJ Solutions, що спеціалізується на обладнанні для фотоелектричної промисловості, випустила новий імітатор стаціонарного сонячного випромінювання, призначений для випробування перовскітних сонячних елементів. Про це пише портал pv magazine.

Повідомляється, що новий "імітатор сонця" створений для компаній, що розробляють пристрої різних розмірів, від осередків до невеликих панелей. Він включає 22 світлодіоди з розширеним спектром ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання.

Прилад оснащений безперервним симулятором сонця класу A+, що відповідає стандарту IEC 60904-9 Ed.3, а також 5-мегапіксельною електролюмінесцентною камерою. Вимірювальна область становить 500 мм x 500 мм.

Імітатор стаціонарного сонячного випромінювання Фото: MBJ Solutions

Менеджер з продукції MBJ Solutions Фолькер Біманн зазначив, що обладнання потребує мінімального навчання. За його словами, зазвичай операторам потрібне одноденне навчання, щоб мати змогу керувати та обслуговувати систему.

"Світлодіодні блоки з 22 різними типами світлодіодів ідеально підходять для лабораторних вимірювань. Спектр та інтенсивність сонячного імітатора можна легко адаптувати до ваших власних сценаріїв випробувань", — йдеться на сайті виробника.

У виданні також зазначили, що раніше цього року MBJ Solutions запустила оновлену версію своєї мобільної системи тестування фотоелектричних модулів, доповнену сонячним симулятором і підтримкою електролюмінесцентного тесту. Вона призначена для випробування на місці великогабаритних панелей, наприклад, для перевірок перед установкою або після неї.

Нагадаємо, міжнародна група дослідників розробила новий метод легування сонячних елементів сріблом, який дає змогу усунути дефекти, що заважають роботі елементів, і сприяє зростанню кристалів.

Також повідомлялося, що французька компанія Sunwind Energy, що спеціалізується на розробці індивідуальних сонячних електростанцій, до кінця року планує випустити сонячну фотоелектричну установку Delta Flore, яка поєднує садівництво і генерацію енергії.