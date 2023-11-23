Без единого кусочка суши. Почему на фото из космоса Земля выглядит как водный мир (фото)

Социальные сети облетел снимок, на котором наша планета выглядит так, будто на ней не осталось ни кусочка суши.

Несколько дней назад снимок планеты с Google Earth широко распространился в Сети и социальных сетях. Причиной такой популярности стал необычный ракурс, с которого наша планета была сфотографирована из космоса, пишет IFLScience.

На снимке Земля выглядит таким образом, будто океан покрывает вовсе не 71% поверхности нашей планеты, а все 100%. Фактически, на изображении, опубликованном World of Engineering наш дом выглядит так, будто на Земли не осталось и единого кусочка суши — океан полностью ее поглотил.

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Фото вызвало ажиотаж, а потому ученые решили объяснить, что на фото Земля выглядит таким образом из-за выбранного ракурса. На опубликованном снимке можно увидеть точку Немо, расположенную в южной части Тихого океана, которая сегодня считается самым отдаленным местом на планете.

Когда корабли пересекают эту точку, они находятся на расстоянии 2689 километров от ближайшего берега. В то же время Международная космическая станция (МКС), пролетающая над головой людей, которые находятся на борту корабля в точке Немо, является для моряков ближайшим объектом. При этом астронавты на борту станции — ближайшие к морякам люди, так как фактически они находятся друг от друга на расстоянии всего 400 километров.

Из-за того, что точка Немо столь изолирована и почти лишена морских обитателей и рыбаков, этот район стал "кладбищем старых космических кораблей". К слову, российская космическая станция "Мир", как и старые спутники, выведенные на орбиту Земли, в конце концов закончили свой путь на дне океана в этой точке на Земле.

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