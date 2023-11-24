Открыть новые вкусовые горизонты. Ученый рассказал, как научиться наслаждаться разной едой

По мнению ученых, наши вкусовые пристрастия не являются чем-то неизменяемым в более зрелом возрасте. Они раскрыли довольно простую тактику приучения своих рецепторов к чуждым им вкусам.

Пищевые предпочтения формируются под влиянием природных и врожденных факторов, и понимание этого факта может помочь человеку расширить свои кулинарные горизонты. Вкус — сложная система, созданная для навигации в окружающей среде, включает в себя сенсоры во рту и носу, которые определяют различные пищевые соединения, создающие вкус пищи. На вкусовые предпочтения влияют такие факторы, как возраст, генетика, окружающая среда и даже бактерии, содержащиеся в слюне, пишет The Conversation.

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Генетические факторы играют умеренную роль в пищевых предпочтениях, как показали проведенные ранее двойные исследования, но окружающая среда и культурное знакомство с различными продуктами питания также существенно формируют эти предпочтения. Обучение происходит в основном в детстве через непосредственный опыт и моделирование поведения, наблюдаемого у других, рассказывает Николас Арчер, научный сотрудник отдела сенсорных, вкусовых и потребительских наук, CSIRO.

По словам эксперта, с возрастом предпочтения меняются: например, дети обычно отдают предпочтение сладким и соленым вкусам, а со временем начинают воспринимать и горькие вкусы. Взрослые и подростки подвержены влиянию более широкого спектра факторов окружающей среды.

Приобретение вкуса к определенным продуктам, таким как кофе или пиво, часто происходит в зрелом возрасте под влиянием социального контекста и физиологических воздействий. Однако можно также пристраститься к здоровым продуктам, которые поначалу могут показаться не слишком привлекательными, например, к капусте или жирной рыбе.

Стратегии получения удовольствия от новых продуктов включают в себя многократное повторение, сочетание их со знакомыми вкусами, прием пищи в позитивном контексте, попытку попробовать их, когда хочется есть, и понимание личных мотивов изменения рациона питания. Также полезно начинать с раннего возраста, поскольку вкусы детей более податливы.

Разнообразное питание имеет огромное значение для здоровья, и преодоление придирчивости к еде важно для того, чтобы избежать дефицита питательных веществ и снизить риск развития хронических заболеваний. Понимание и изменение своих пищевых предпочтений — ключевой шаг на пути к здоровому питанию.

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