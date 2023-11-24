Почему от глотка красного вина раскалывается голова: тысячелетняя тайна разгадана

В новом исследовании ученые наконец-то смогли объяснить, почему у некоторых людей после употребления этого алкогольного напитка возникают страшные головные боли.

Большинство людей во всем мире не против выпить бокал красного вина в конце рабочего дня или недели. Однако любители шираза и кьянти могут столкнуться с весьма неприятными последствиями — страшной головной болью, которая обрушивается после употребления всего нескольких глотков алкогольного напитка, пишет Live Science.

В новом исследовании ученые наконец-то вычислили виновника возникновения этих страшных головных болей. Лабораторное исследование полагает, что все дело в кожуре винограда, а точнее соединении, которое в нем содержится.

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Кверцетин является антиоксидантом, который содержится во фруктах и овощах, в том числе и в кожуре винограда. Некоторые люди порой даже принимают его в качестве добавки из-за его предполагаемой пользы для здоровья. Однако теперь ученые обнаружили, что это соединение также способно блокировать фермент, который играет ключевую роль в метаболизме алкоголя в печени.

Попадая в организм человека, алкоголь перехватывается алкогольдегидрогеназой (АДГ), которая расщепляет его на токсичное соединение, известное как ацетальдегид. Далее этот токсин быстро рассеивается, превращаясь в соединение, которое можно расщепить на воду и углекислый газ. Однако лабораторное исследование показывает, что кверцетин, по сути, может вызывать накопление ацетальдегида — высокий уровень токсина может привести к головным болям и тошноте.

Отметим, что результаты данного исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports, однако в дальнейшем ученым еще придется подтвердить полученные результаты на людях. По словам соавтора исследования, профессора неврологии в Калифорнийском университете в Сан-Франциско, доктора Морриса Левина, они с коллегами считают, что находятся на верном пути к "объяснению этой тысячелетней загадки".

Тысячелетиями люди пытались понять, почему употребление красного вина вызывает столь страшные головные боли. Ученые столетиями предлагали разные теории, которые бы могли объяснить их: предполагалось, что виноваты консерванты в вине или воспалительный химический препарат гистамин. Позже исследования опровергли эти теории, но вопрос по-прежнему оставался открытым. Теперь ученые считают, что нашли разгадку.

В дальнейшем команда планирует провести дополнительные лабораторные исследования на людях — если результаты подтвердят лабораторные тесты, это поможет множеству людей и дальше наслаждаться любимым красным вином без неприятных последствий.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что любимое вино раскрывает характер человека.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.