Уходит во времена архаической Греции: у побережья Сицилии археологи обнаружили каменные якоря (фото)

Найденные на глубине 15 метров, эти два каменных якоря, которые, как полагают, происходят из позднего железного века, тщательно изучили с помощью трехмерного фотограмметрического исследования.

Во время недавних подводных исследований у побережья Сиракуз, Сицилия, из глубин археологи сделали невероятное открытие. Совместными усилиями Морского управления Сицилийского региона и водолазного подразделения Финансовой гвардии в Мессине обнаружены два каменных якоря, датируемые периодом архаической Греции, примерно между 800 и 480 годами до нашей эры, пишет Arkeonews.

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Эта находка появилась благодаря гражданину, который сообщил властям о наличии этих якорей на морском дне Сиракуз. На основании этого сообщения начали проверку и исследования, в результате которых обнаружили и задокументировали эти древние артефакты.

Найденные на глубине 15 метров, эти два каменных якоря, которые, как полагают, происходят из позднего железного века, тщательно изучили с помощью трехмерного фотограмметрического исследования. Примечательно то, их нашли рядом друг с другом на каменистом морском дне, смешанном с растением посидония.

Эти важные археологические находки планируют поднять в ближайшие дни и впоследствии выставить в местном музее Фото: Soprintendenza del Mare / Regione Siciliana

Первый якорь, с яйцевидной формой и дистальным отверстием, имел черты, характерные для древних гравитационных якорей. Второй якорь, больший с тремя отверстиями, имел признаки как гравитационного, так и гнездового якоря и размер около 70 сантиметров.

Эти важные археологические находки планируют поднять в ближайшие дни и впоследствии выставить в местном музее.

"Этот тип мероприятий, — говорит региональный советник по вопросам культурного наследия и сицилийской идентичности Франческо Паоло Скарпинато, — подтверждает важность сотрудничества между государственными учреждениями и правоохранительными органами в защите культурного наследия. Также большое значение имеет помощь граждан, которая в течение многих лет помогла обнаружить многочисленные артефакты, с единственной общей целью — восстановление и приумножение нашего культурного наследия".

Кроме того, водолазы из Морского управления и водолазного подразделения Финансовой гвардии тщательно обследовали большую морскую акваторию площадью около 250 квадратных метров, чтобы подтвердить наличие большего количества исторических артефактов.

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