Детство в средневековой Баварии: что зубы рассказывают о питании и переселении людей

Недавнее исследование углубилось в жизнь детей в раннесредневековой Баварии, раскрывая интересные детали об их воспитании и происхождении

Антропологи Микаэла Харбек и Марен Вельте провели исследование и выявили особенности грудного вскармливания и миграционные паттерны в средневековой Баварии. Проанализировав изотопы этих зубов, ученые получили представление как о географическом происхождении, так и о рационе этих древних людей, пишет Phys.org.

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Исследователи изучили человеческие зубы из различных археологических раскопок в Баварии, преимущественно датированные примерно 500 годом нашей эры. Зубы, которые формируются в детстве и претерпевают минимальные изменения в течение жизни, служат бесценной записью раннего жизненного опыта, своеобразным "архивом детства".

Проанализировав изотопы этих зубов, ученые получили представление как о географическом происхождении, так и о рационе этих древних людей. Изотопы стронция дали подсказки о том, откуда происходят люди, а анализы углерода и азота раскрыли детали их питания. С помощью серийного изотопного анализа команда проследила диетический путь от грудного вскармливания в младенческом возрасте до включения твердой пищи в раннем детстве.

Один из важных выводов исследования касается особенностей грудного вскармливания. Удивительно, но в раннесредневековой Баварии детей кормили грудью гораздо дольше, чем по современным нормам.

Процесс отлучения от груди, переход от грудного молока к твердой пище, обычно происходил между вторым и третьим годом жизни для большинства детей, значительно позже, чем это принято сегодня. Такое длительное грудное вскармливание, особенно среди лиц иностранного происхождения, отражает практику кочевых культур.

Кроме того, исследование выявило миграционные модели, которые формировали демографический ландшафт Баварии около V века. Изотопы стронция в более 150 скелетных останках указывают на значительный приток неместных людей, что свидетельствует о значительной миграции в южную Баварию в то время.

Истоки современной Европы восходят к периоду, известному как Период миграции. В это время, которое датируется между поздней античностью и средневековьем, Западная Римская империя закончила свое существование и начались глубокие культурные и политические изменения.

Многие города, деревни и поселения возникли именно в этот период. В южной Баварии Герцогство Бавария возникло на месте бывшей римской провинции Raetia secunda в шестом веке. Роль миграции в этом процессе остается предметом дискуссий.

Некоторые похороненные лица демонстрировали необычные для региона пищевые привычки, такие как потребление проса — культуры, которая не выращивается в Баварии, но распространена в Восточной Европе и Азии. Это свидетельствует о том, что эти люди происходят из разных культурных сред.

Исследование также осветило влияние отлучения от груди на здоровье детей. Резкий переход от грудного молока к другим продуктам питания подвергает младенцев новым патогенам и потенциальному недоеданию.

Стресс, возникающий вследствие этого, проявляется в виде видимых дефектов эмали на зубах, что указывает на возраст, в котором дети пережили такие стрессовые события. В частности, у детей, выросших после социальных потрясений в Баварии, примерно в VII веке, наблюдались частые изменения зубов, связанные со стрессом, вызванным отлучением от груди.

В перспективе дальнейшие исследования имеют целью глубже изучить питание детей в этот период и его влияние на здоровье. Понимание этих исторических практик дает ценную информацию о древних обществах и может иметь значение для современной практики ухода за детьми, хотя и с осторожностью, учитывая различия в историческом и современном контекстах.

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