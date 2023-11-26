Ученые нашли доказательства масштабных и повторяющихся жертвоприношений железного века в Испании

Исследовав городище на юго-западе Испании, ученые установили, что на этом месте регулярно совершали жертвоприношения животных. Свидетельств о таких случаях крайне мало, поэтому благодаря исследованию можно заполнить пробел в нашем понимании древних ритуалов.

Ученые из Института консервации, реставрации и исследований Валенсии в Испании и Высшего совета научных исследований обнародовали интересные выводы о памятнике железного века Касас-дель-Турунуэло на юго-западе Испании. Это исследование обнаруживает повторяющуюся схему ритуальных жертвоприношений животных на этом месте, пишет Phys.org.

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Городище Касас-дель-Турунуэло, связанное с Тартессом, древним государством, существовавшим в Испании, и датированное концом 5 века до н. э., служило фоном для неоднократных ритуальных жертвоприношений животных. Это открытие особенно важно, поскольку свидетельств о больших жертвоприношениях животных железного века в Средиземноморском регионе очень мало, что создает пробел в нашем понимании древних практик.

Исследователи изучили 6 770 костей, принадлежавших 52 животным, принесенным в жертву и похороненным в три этапа. Это в основном были взрослые лошади, крупный рогатый скот, свиньи и одна собака.

На первых двух этапах скелеты были преимущественно целыми и неизмененными, но на третьем, за исключением лошадей, скелеты имели признаки переработки в пищу. Это свидетельствует о том, что ритуалы в Касас-дель-Турунуэло сопровождались определенной формой совместной трапезы, что придает уникальное измерение древним практикам.

Что делает это исследование еще более необычным, так это разнообразие жертвенных практик в течение нескольких лет. Намеренный отбор взрослых животных, а не молодых, а также важность огня, о чем свидетельствуют сожженные остатки растений и животных, дают важные подробности о ритуалах на этом месте. Примечательно, что Касас-дель-Турунуэло отличается от других археологических памятников необычно большим количеством принесенных в жертву лошадей.

Исследователи выделяют роль массовых жертвоприношений животных в контексте европейских обществ железного века. Это исследование не только раскрывает тайны ритуальных жертвоприношений животных, но и способствует нашему более широкому пониманию ритуального поведения тартессийцев в железном веке.

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