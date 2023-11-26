Греческая энциклопедия возрастом более 900 лет: что известно о масштабном труде прошлого (фото)

Суда — это древний труд, собравший воедино множество античных источников и информацию о греческом языке, событиях и истории прошлого. За ее долгую историю книга переиздавалась множество раз и сейчас доступна каждому.

Среди античных знаний существует монументальный труд под названием "Суда", византийский клад, датированный примерно 1100 годами. Представьте себе, что это древний Google, сборник, который служил одновременно словарем и энциклопедией греческого языка и событий своего времени, пишет GreekReporter.

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Слово "Suda" происходит от византийского греческого слова souda, что означает "крепость". Написание этой книги приписывали автору, по имени Судас или Суидас.

Этот гигантский лексикон, написанный на греческом языке, содержит потрясающие 30 000 записей, дающих представление об античном и византийском мире. Суда (или Свида) — это уникальная смесь, которая находится где-то между грамматическим словарем и современной энциклопедией. Эта книга углубляется в источник, происхождение и значение слов, используя филологию своего времени.

Однако не все записи в Суде созданы одинаково. Конечно, некоторые статьи могут не соответствовать нашим современным стандартам, и выглядеть "некритической" компиляцией исторических событий. Тем не менее она является богатым источником античной и византийской истории и жизни, предлагая ценные биографические очерки деятелей политики, церкви и литературы.

Суда — это древний труд, собравший воедино множество античных источников и информацию о греческом языке, событиях и истории прошлого Фото: daten.digitale-sammlungen.de

Одной из выдающихся особенностей Суды является сохранение информации из утраченных древних источников. Опираясь на произведения, которые исчезли с течением времени, она служит бесценной летописью истории. Некоторые отрывки считаются более поздними дополнениями, например части касающиеся Михаила Пселоса, исторического деятеля XI века.

Суда сплетает воедино отрывки из разных источников, в частности энциклопедии Константина VII Багрянородного, описания римской истории Иоанна Антиохийского, хроника Гамартола, труды Афинея, Филострата и других. Она предстает как мозаика, охватывающая суть древнегреческой литературы, включая произведения Гомера, Аристофана, Фукидида и других.

Книга упорядочена по греческому алфавиту. Составленная с небольшими отклонениями от общепринятого порядка, она соответствует фонетическим звукам греческого произношения X века, похожего на новогреческое.

Личность автора Суды, известного как Суидас, остается окутанной тайной. Вероятно, он жил во второй половине X века, но об этой загадочной фигуре известно немного. Произведение появилось до XII века, а Евстафий упоминает о нем в XII веке, намекая на его раннее влияние.

Суда обращается как к библейским, так и к языческим сюжетам, что указывает на христианское происхождение автора. Подобные произведения этого времени, такие как Speculum Maius, появились позже в XIII веке.

Сохранившаяся в средневековых рукописях, Суда неоднократно редактировалась и публиковалась в разные времена. Последнее издание Ады Адлер вышло в пяти томах в 1928-1938 годах и было переиздано в 1971 году.

Основанный в 1998 году проект Suda On Line SOL делает этот древний труд доступным для всего мира. Он обеспечивает свободный доступ к базе данных с возможностью поиска по ключевым словам с английскими переводами, примечаниями, библиографией и ссылками на другие ресурсы.

Благодаря усилиям более 200 переводчиков и редакторов со всего мира, с 2014 года SOL стала бесценным ресурсом для ученых, интересующихся византийской историей и средневековым периодом.

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