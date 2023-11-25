Огненный эпицентр: насколько горячо Солнце на самом деле, рассказали астронавты

Солнце является довольно динамическим объектом, но есть некоторые переменные, которые на взгляд ученых могут являться довольно статичными, давая нам возможность сильнее углубиться в познание нашей звезды.

Температура Солнца уже давно является предметом научных исследований, а последние исследования обещают раскрыть удивительные подробности. По данным НАСА, ядро Солнца является самой горячей частью, где температура достигает примерно 15 млн градусов по Цельсию. Поверхность Солнца, напротив, относительно холоднее — 15 500 градусов по Цельсию, но все же в пять раз горячее, чем лава земных вулканов. О новых открытиях астрономов пишет Mashable.

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Администратор NASA Билл Нельсон упомянул о сильном нагреве Солнца в августе 2022 года, рассказывая о проблемах, с которыми сталкиваются космические аппараты, входящие в атмосферу Земли. Он отметил, что космический корабль Orion во время полета Artemis I столкнулся с температурой 2 760 градусов по Цельсию, что вдвое ниже, чем на поверхности Солнца.

Корона Солнца представляет собой чрезвычайно горячую и динамичную внешнюю атмосферу Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Особенностью температуры Солнца является корона — его внешняя атмосфера, которая значительно горячее поверхности и продолжает увеличивать температуру дальше от нее. Это явление, известное как "проблема коронального нагрева", является объектом научных исследований. В изучении этой загадки большую роль сыграл зонд Parker Solar Probe, предназначенный для работы в условиях экстремального нагрева. В сентябре он завершил 17-е сближение с Солнцем, приблизившись к его поверхности на расстояние 4,5 млн. миль и предоставив ценные данные для текущих и будущих исследований.

Ранее Фокус писал о том, сколько астронавтов погибло в космосе на протяжении более чем 50 лет полетов. Для космических путешественников смертельными оказались 5 миссий.

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