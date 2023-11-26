Люди могут не успеть связаться с инопланетянами: потребуется 400 000 лет, но мы умрем раньше

Самый пессимистичный сценарий предполагает, что наша цивилизация самоуничтожится раньше, чем получит первый "космический привет".

Столетиями люди задаются вопросом: если человечество не является особенным и другие цивилизации также могут возникать в космосе, почему мы до сих пор не нашли никого другого? Новая научная статья предлагает смелый ответ, пишет IFLScience.

Ранее ученые уже не единожды пытались найти решение парадокса Ферми, поднимающего вопрос о том, так ли уникальны люди во Вселенной и почему нам так и не удалось выйти на связь с другими цивилизациями. Теперь ученые считают, что даже при условии, что внеземные цивилизации действительно существуют и их десятки тысяч, им необходимо выжить в течение тысяч лет, чтобы иметь возможность поговорить с кем-то еще.

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До этого момента ученые по всему миру предлагали множество тревожных решений парадокса Ферми, а потому предположение о том, что человечеству следует попросту подождать — не выглядит так уж плохо. В своей работе ученые Вэньцзе Сун и Хэ Гао оценили количество взаимодействующих внеземных разумных цивилизаций (CETI), используя всего два параметра:

вероятность появления жизни на планете земной группы; стадия эволюции родительской звезды планеты, на которой родится CETI.

В общей сложности ученые создали 9 возможных сценариев, в которых CETI были либо редкими, либо обычными. Например, если CETI редки, около 110 по всему Млечному Пути, то для взаимодействия цивилизациям потребуется выжить в течение 400 000 лет, прежде чем посланный сигнал достигнет своей цели. В более позитивном сценарии, где по всему Млечному Пути разбросано около 43 000 CETI, для общения цивилизациям придется подождать не менее 2 000 лет.

Авторы исследования утверждают, что причина, по которой человечество все еще не получило свой "первый космический привет", заключается в том, что наше время попросту еще не пришло. Более того, ученые предполагают, что продолжительность жизни цивилизаций, вероятно, является самоограничивающейся — эффект также известный, как аргумент Судного дня.

По словам ученых, продолжительность жизни цивилизации может быть ограничена множеством факторов, в том числе:

проблемы народонаселения;

ядерное уничтожение;

внезапное изменение климата;

кометы-изгои;

экологические изменения и другое.

Увы, если аргумент Судного дня верен, в самых пессимистичных сценариях человечество может и вовсе никогда не получить сигналов от других CETI до своего вымирания. Команда также отмечает, что наши нынешние поиски других цивилизаций все еще остаются весьма ограниченными и могут такими и остаться.

В то же время, если бы другие CETI искали нас, им пришлось бы находиться в очень маленькой области Млечного Пути, чтобы действительно обнаружить некоторые сигналы Земли. Впрочем, ученые признают, существует огромная неопределенность в этих вероятностях, а потому у человечества все еще есть шанс рано или поздно связаться с другими инопланетными цивилизациями.

Ранее Фокус писал о том, что новая теория объясняет, почему инопланетяне до сих пор не вышли на контакт: все дело в людях.