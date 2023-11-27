Уничтожение Международной космической станции обойдется NASA в огромную сумму

Международная космическая станция (МКС) работает уже 23 года и начинает проявляться ее возраст в виде многих проблем.

МКС начала свою работу на орбите в 2000 году и 23 года непрерывной работы начинают уже сказываться на этой космической базе, в том числе в виде появления трещин и утечек. Сейчас в NASA думают на тем, как лучше уничтожить станцию в начале 2030-х годов, но стоимость этой плана действительно поражает, пишет Futurism.

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По оценкам NASA, безопасное окончание эксплуатации МКС, обойдется примерно в 1 млрд долларов. Согласно плану, космическую базу спустят в атмосферу Земли, где она должна безопасно сгореть, хотя оставшиеся обломки упадут в Тихий океан.

Стоимость спуска МКС с ее нынешней орбиты такая высокая из-за того, что NASA не собирается использовать для этого российские космические грузовые корабли, которые сейчас очень важны для МКС, ведь они поддерживают ее стабильное положение в космосе.

Новый план NASA знаменует собой конец десятилетий сотрудничества с Россией на МКС в свете ухудшения отношений между США и РФ из-за войны в Украине. По словам Майи Кросс, политолога из Северо-Восточного университета, США, МКС является примером крупнейшего международного сотрудничества в истории человечества.

Существует два способа вывести МКС с орбиты и опустить ее в атмосферу Земли. То есть, можно просто заставить станцию бесконтрольно упасть вниз, или же использовать специальный космический корабль для контролируемого спуска, который направит МКС в нужном направлении. Если следовать первому способу, то существует угроза того, что не сгоревшие обломки станции упадут на населенные районы планеты.

По оценкам NASA, безопасное окончание эксплуатации МКС, обойдется примерно в 1 млрд долларов. Согласно плану, космическую базу спустят в атмосферу Земли, где она должна безопасно сгореть, хотя оставшиеся обломки упадут в Тихий океан Фото: NASA

По словам Джорджа Нилда, руководителя компании Commercial Space Technologies, такой неконтролируемый спуск может привести к гибели и ранениям людей, а также к многочисленным разрушениям инфраструктуры.

Ученым нужно минимизировать количество обломков, которые могут упасть вниз, что очень сложно сделать. В идеале МКС нужно просто направить в нужном направлении вниз, чтобы станция постепенно сгорела в атмосфере, но этот процесс усложняется неравномерностью толщины атмосферы и непредсказуемыми условиями в ней.

Если NASA не будет использовать российские космические грузовые корабли "Прогресс" для спуска МКС, то американцам придется построить другой мощный космический корабль, который бы помог станции спуститься и сопровождал бы МКС во время спуска.

По словам Нилда, даже если бы NASA решило использовать корабли РФ, то это все равно была бы сложная задача по утилизации станции, но учитывая ухудшение американо-российских отношений, этот вариант не рассматривается.

В любом случае, как говорят эксперты, можно быть уверенными в том, что МКС взорвется в атмосфере после спуска и это будет конец знаменитого космического проекта, в котором принимали участие многие страны мира.

Как уже писал Фокус, МКС должна прекратить свое существование уже в начале 2031 года, но после нее на орбите останутся работать лишь коммерческие базы.