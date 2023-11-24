МКС скоро упадет на Землю: где будут жить астронавты после этого на орбите

Международная космическая станция (МКС) прекратит свою работу через несколько лет и может оказаться так, что NASA некуда будет отправлять своих астронавтов.

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В январе 2031 года Международная космическая станция прекратит свою работу навсегда. NASA планирует спустить ее с низкой околоземной орбиты в атмосферу Земли, где большая ее часть сгорит, а обломки упадут в Тихий океан вдали от населенных районов. Это будет конец долгой эпохи космических исследований, которые приводились астронавтами на борту МКС с 2000 года. МКС не является единственной орбитальной станцией, которая находится в космосе и скорее всего вместо нее появятся новые объекты. Но это единственная станция, к которой в настоящее время имеет доступ NASA. Когда МКС упадет на Землю, то какие станции будут находится в космосе после 2030 года? Об этом пишет IFLScience.

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Китайская космическая станция "Тяньгун"

В настоящее время, кроме МКС на орбите находится китайская космическая станция "Тяньгун", которая представляет собой меньшую версию международной орбитальной базы. Строительство этой станции началось в апреле 2021 года и закончилось в ноябре 2022 года. В настоящее время "Тяньгун" состоит из трех сегментов. Недавно стало известно, что китайская станция, которая по размерам на 70% меньше МКС, станет вдвое больше, чем сейчас с 2027 года за счет добавления еще трех модулей. Во время строительства станции Китай заявил о том, что она будет работать не менее 10 лет, то есть она также должна прекратить свое существование в 2031 году. Это означает, что осталось всего несколько лет непрерывного присутствия человека на орбите, прежде чем не останется места, куда можно будет отправлять астронавтов.

Космическая станция "Тяньгун" Фото: CNSA

Частные космические станции

Но на самом деле ситуация пока не кажется такой безвыходной, ведь на орбите должны появится орбитальные станции от частных компаний. Например, американская компания Axiom Space планирует в ближайшем будущем отправить в космос и прикрепить к МКС свои модули для проведения коммерческой космической деятельности. Когда МКС закончит свою работу, эти модули отсоединятся и будут самостоятельно летать вокруг Земли.

Axiom Space планирует отправить в космос 6 модулей, из которых будет создана новая орбитальная станция, где смогут находится 8 астронавтов одновременно. Здесь планируют создать не только научные лаборатории, но и производственные помещения, также места для космических туристов. Первый модуль Axiom Space должен присоединится к МКС уже в 2025 году.

Российская космическая станция

После того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, против страны были введены санкции и РФ даже заявила о том, что покинет МКС после 2024 года. Затем стало известно, что сотрудничество с NASA на орбите продолжится до 2028 года, но за год до этого Россия планирует уже начать строительство своей орбитальной станции. В 2027 году РФ собирается отправить первый модуль своей космической базы, а через год еще один. В 2035 году два сегмента должны дополнить еще 7 модулей.

Пока неизвестно насколько эти планы можно реализовать, учитывая недавнюю неудачную лунную миссию России, которая закончилась катастрофой. Тем не менее, как уже писал Фокус, в РФ заявили о том, что собираются даже отправить своих астронавтов на Луну.

В январе 2031 года Международная космическая станция прекратит свою работу навсегда Фото: NASA

Лунная орбитальная станция Gateway

Если говорить о Луне, то следующим крупным проектом после МКС станет орбитальная станция Gateway, в создании которой примут участие США, Европейский союз, Канада и Япония. Эта станция будет построена на орбите вокруг Луны и будет своеобразным перевалочным пунктом для астронавтов, которые летят с Земли на Луну. Затем ее планирует также использовать для полетов на Марс. Но эта станция не будет местом постоянного пребывания астронавтов, здесь они смогут находится лишь некоторое время перед тем, как отправится на Луну, Марс или обратно на Землю.

Если говорить о Луне, то следующим крупным проектом после МКС станет орбитальная станция Gateway, в создании которой примут участие США, Европейский союз, Канада и Япония. Эта станция будет построена на орбите вокруг Луны и будет своеобразным перевалочным пунктом для астронавтов, которые летят с Земли на Луну Фото: NASA

Будет ли построена подобная МКС станция на околоземной орбите, где смогли бы продолжить сотрудничество разные страны мира, пока не известно. Возможно, NASA и космическим агентствам других стран придется использовать для науки частные орбитальные базы.

Как уже писал Фокус, самый молодой экипаж космической станции Китая показал вид на Землю из космоса. Кроме уникального вида на нашу планету, астронавты показали свой космический корабль "Шэньчжоу-17", прикрепленный к орбитальной станции "Тяньгун".