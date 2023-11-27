Древнегреческие вазы украшали гипсом: археологи сделали новое открытие (фото)

Исследователи утверждают, что древнегреческие вазы, датированные 450-440 годами до н. э., которые использовали в погребальных обрядах элиты, вероятнее всего, изготавливали из гипса.

Древнегреческие вазы издавна очаровывали историков и ценителей искусства. Недавно исследователи погрузились в тайну уникального белого фона, найденного на некоторых из этих ваз, пишет GreekReporter.

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Большинство древнегреческих ваз имели красный или черный фон, но те, которые использовали в похоронных ритуалах, отличались своим невероятным белым фоном. Эти сосуды были важными элементами почтения памяти элитных членов общества в античные времена.

Археометрия — это использование физических, химических или математических процедур в изучении археологических артефактов, материалов или данных. Исследователи используют такие методы, как радиометрическое датирование, дистанционное зондирование, спектроскопия и математическое моделирование, чтобы прийти к своим выводам.

Аттические вазы с белым колпаком, изготовленные из гипса, использовали в погребальных обрядах для элиты общества в Древней Греции Фото: Gabriella Chirco/University of Palermo

Исследование этих необычных аттических ваз подтверждает, что древние греки использовали гипс, или дигидрат сульфата кальция, для украшения своих ваз, придавая им эфирную черту, которая отличает их от более распространенных ваз с черным и красным фоном.

Удивительно, но до сих пор было мало известно о составе белого вещества, которое использовали на этих сосудах. Команда исследователей из Университета Палермо в Италии прибегла к передовым методам, таким как рентгеновская флуоресценция (XRF) и инфракрасная спектроскопия полного отражения Фурье-трансформации (TR-FTIR), чтобы исследовать состав.

Ваза показывает наличие минералов железа (A), титана (B) и марганца (C) Фото: Gabriella Chirco/University of Palermo

Их анализ показал, что для создания характерного белого фона на этих древних вазах, вероятнее всего, использовали гипс, вещество, известное как дигидрат сульфата кальция.

Например, известная ваза с изображением сцен Афродиты и Персея, демонстрирует изысканное мастерство, достигнутое путем покрытия поверхности жидким слоем гипса. Позже на этой гипсовой основе нарисовали и раскрасили яркие фигуры, которые оживили эти сцены.

Ваза из Аттики с изображением Афродиты и Персея в ультрафиолетовом свете Фото: University of Palermo

Используя сложные методы, такие как рентгеновская визуализация и TR-FTIR, исследователи определили наличие кальция и серы на белом фоне, что подтверждает использование гипса. Кроме того, они обнаружили подсказки о температуре обжига, которую использовали гончары, оценивая ее от 700 до 900 градусов по Цельсию.

Это открытие проливает свет на художественные техники древнегреческих мастеров и материалы, которые они использовали для создания этих визуально потрясающих и культурно важных артефактов. Исследование не только раскрывает тайны, стоящие за характерным белым фоном, но и показывает важность научных методов в разгадке исторических тайн.

Понимание материалов и техник, которые использовали древние ремесленники, не только обогащает наше представление об их мастерстве, но и помогает в сохранении и реставрации этих бесценных реликвий.

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